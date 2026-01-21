Oglas

Howard Lutnick

Incident na večeri u Davosu: Američki ministar izviždan, dio gostiju otišao

N1 Info
|
21. sij. 2026. 14:48
U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick attends a session during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
REUTERS/Denis Balibouse

Američki ministar trgovine Howard Lutnick bio je izviždan na večeri u sklopu Svjetskog gospodarskog foruma, koju je u utorak navečer organizirao Larry Fink iz BlackRocka (BLK.N), objavio je u srijedu Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Nakon Lutnickovih oštrih i konfrontacijskih izjava došlo je do negodovanja i burnih reakcija, uz glasno negiranje, odlazak dijela gostiju te Finkove pozive na smirivanje situacije, navodi se u izvješću, bez iznošenja pojedinosti o Lutnickovim komentarima ili onome što su uzvikivali prisutni.

Američko Ministarstvo trgovine i Svjetski gospodarski forum nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentar. Reuters zasad nije mogao neovisno potvrditi navode iz izvješća.

Teme
Davos Donald Trump Howard Lutnick

