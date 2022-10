Institut za rat: Rusi će raznijeti branu kad se budu povlačili iz Hersona

Međunarodni institut za rat (ISW) objavio je da će Rusija najvjerojatnije detonirati eksplozive na brani kraj elektrane Kahovka kako bi se zaštitila tijekom povlačenja iz Hersona. ISW smatra da će Rusi za uništenje brane optužiti ukrajinsku vojsku, koju žele spriječiti u napredovanju prema Hersonu.

Rusima je ključno da ukrajinska artiljerija ne dođe dovoljno blizu da može gađati ruske položaje u Hersonu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da bi uništenje brane poplavilo golemo područje te ugrozilo oko 80 naselja u toj regiji.

The #Russian withdrawal from western #Kherson Oblast has begun. Russian forces likely intend to continue that withdrawal over the next several weeks but may struggle to withdraw in good order if #Ukrainian forces choose to attack.https://t.co/K7MWzKbivC pic.twitter.com/4fkGxSlxx3