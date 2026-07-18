Iran obnovio napade na zaljevske države nakon još jedne noći američkih udara

U petak su obje strane usmjerile napade na pomorski promet. Sjedinjene Države priopćile su da provode pomorsku blokadu, dok je Iran naveo da je gađao brodove koji su, prema njegovim tvrdnjama, prekršili pravila plovidbe kroz Hormuški tjesnac, ključni morski prolaz kojim prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom. Cijene nafte u petak su porasle za više od četiri posto i dosegnule najvišu razinu u više od mjesec dana, povećavajući politički pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa uoči kongresnih izbora u studenome, na kojima njegova Republikanska stranka nastoji zadržati vlast.