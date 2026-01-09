Iran: SAD je krivac za pretvaranje mirnih prosvjeda u nasilno djelovanje

Sjedinjene države krivac su za "pretvaranje mirnih prosvjeda u nasilno, subverzivno djelovanje i rašireni vandalizam" u Iranu, rekao je iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vijeću sigurnosti u petak.
Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinirano s izraelskim režimom i miješanje u unutarnje poslove prijetnjama i namjernim poticanjem nestabilnosti i nasilja", napisao je iranski veleposlanik Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću.
Optužio je Washington za "destabilizirajuće prakse" koje podrivaju Povelju UN-a, krše temeljne principe međunarodnog prava i prijete temeljima međunarodnog mira i sigurnosti.
Prosvjedi koji su prošlog mjeseca izbili zbog rastuće inflacije u Islamskoj Republici pretvorili su se u najveće demonstracije u protekle tri godine.
Nemiri su zabilježeni u svim dijelovima zemlje, a skupine za ljudska prava govore o desecima mrtvih.
Iran je u petak uglavnom odsječen od svijeta nakon što su vlasti uklonile pristup internetu kako bi obuzdale prosvjede, otkazani su letovi i otežano telefoniranje s inozemstvom, a vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je upozorio prosvjednike da neće tolerirati "strane plaćenike".
Hamnei je optužio prosvjednike da djeluju u ime američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da napadaju javnu imovinu i upozorivši da Teheran neće tolerirati ljude koji djeluju kao "plaćenici za strance".
Trump, koji je ljetos bombardirao Iran, prošlog je tjedna upozorio Teheran da bi mogao pomoći prosvjednicima.
