Teheran u žalosti
Iran uoči Hamneijeva pogreba upozorava SAD i Izrael: 'Oštro ćemo odgovoriti ako napadnete'
Iranski vojni zapovjednik upozorio je u četvrtak Sjedinjene Države i Izrael da ne napadaju Iran, dok se zemlja priprema za državni pogreb vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u zračnim napadima prvog dana rata.
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„Upozoravamo neprijatelje Irana, posebno Sjedinjene Države i cionistički režim (Izrael), da izbjegnu bilo kakvu pogrešnu procjenu i razmisle o oštroj odmazdi kojom će naše oružane snage odgovoriti na svaku prijetnju i agresiju protiv naše zemlje”, rekao je zapovjednik glavnog stožera Hatam al-Anbija Ali Abdolahi u izjavi koju su prenijeli državni mediji.
Pogrebne povorke za Hamneija počet će 4. srpnja u Teheranu, a završit će 9. srpnja njegovim pokopom u rodnom Mašadu. U međuvremenu su planirane i komemoracije u Komu i Iraku.
Sličnu je poruku u srijedu uputio i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, upozorivši da će Teheran odmah i snažno odgovoriti na svaku prijetnju iranskom narodu ili državnom vodstvu, nakon što je izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio da je sadašnji vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei „obilježen za smrt”.
Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti, dok je čelnik iranske Organizacije za civilno zrakoplovstvo u srijedu najavio privremena ograničenja zračnog prometa iznad nekoliko gradova, uključujući Teheran i Mašad.
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