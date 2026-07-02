Iran uoči Hamneijeva pogreba upozorava SAD i Izrael: 'Oštro ćemo odgovoriti ako napadnete'

„Upozoravamo neprijatelje Irana, posebno Sjedinjene Države i cionistički režim (Izrael), da izbjegnu bilo kakvu pogrešnu procjenu i razmisle o oštroj odmazdi kojom će naše oružane snage odgovoriti na svaku prijetnju i agresiju protiv naše zemlje”, rekao je zapovjednik glavnog stožera Hatam al-Anbija Ali Abdolahi u izjavi koju su prenijeli državni mediji.