Iranski klerici traže prekid pregovore sa SAD-om: Beskorisni su, već su prekršene točke sporazuma

Proteklih dana, došlo je do novih uzajamnih napada u ratu s Iranom unatoč primirju. SAD je izveo napade na Iran nakon što je Teheran, prema američkim informacijama, napao brod u Hormuškom tjesnacu pored omanske obale u četvrtak i subotu. Prije toga, Iran je upozorio da je prolazak kroz tjesnac siguran samo rutom koju odredi Teheran.