Istražitelji isključili terorizam kao uzrok incidenta na božićnom sajmu

Hina
23. pro. 2025. 17:51
njemačka policija, Unsplash
Unsplash/Ilustracija

Istražitelji vjeruju da bi vozač upleten u incident u središnjoj Njemačkoj u kojemu je nekoliko pješaka ozlijeđeno mogao biti duševno bolestan.

Policija i ured javnog tužitelja u gradu Giessenu izjavili su u utorak da nema dokaza o političkim ili terorističkim motivima.

Istražitelji kažu da je u ponedjeljak poslijepodne 32-godišnji vozač promijenio traku, a zatim velikom brzinom udario u parkirani automobil. Automobil je odbačen prema autobusnoj postaji te je udario 64-godišnju ženu koja je ondje čekala, teško je ozlijedivši.

Vozač je zatim "nesmetano" nastavio putovanje, dijelom po kolniku, pri čemu je lakše ozlijedio dvije osobe. Kada se sudario s drugim parkiranim vozilom, 29-godišnjak ga je zadržao do dolaska policije.

Vozač je muškarac iz Azerbajdžana koji je donedavna živio u Giessenu. Istražitelji su rekli da postoje naznake da pati od akutne psihoze. Za pregled muškarca zadužen je psihijatrijski stručnjak. Gradski božićni sajam, koji se nalazi nedaleko od mjesta incidenta, ostao je otvoren.

Teme
Giessen Njemačka Ozlijeđene osobe Policijska istraga Prometna nesreća Vozač s psihozom

