Istražitelji isključili terorizam kao uzrok incidenta na božićnom sajmu

Vozač je muškarac iz Azerbajdžana koji je donedavna živio u Giessenu. Istražitelji su rekli da postoje naznake da pati od akutne psihoze. Za pregled muškarca zadužen je psihijatrijski stručnjak. Gradski božićni sajam, koji se nalazi nedaleko od mjesta incidenta, ostao je otvoren.