Izrael i Libanon započinju pregovore u utorak u SAD-u

Hina
11. tra. 2026. 07:40
Izrael i Libanon započet će službene mirovne pregovore u utorak u Washingtonu, objavili su izraelski i libanonski dužnosnici u subotu.

Pregovori će započeti sastankom izraelskog veleposlanika u SAD‑u Yechiela Leitera s libanonskom kolegicom Nadom Hamadeh Moawad, izvijestio je Reuters.

Libanonsko predsjedništvo priopćilo je da su dvoje dužnosnika u petak telefonski razgovarali i dogovorili sastanak u američkom ministarstvu vanjskih poslova kako bi razgovarali o objavi primirja i postavili datum za bilateralne pregovore uz posredovanje SAD‑a.

Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu objavilo je da će tim razgovorom započeti "službeni mirovni pregovori", istaknuvši da Izrael odbija razgovarati o prekidu vatre s Hezbolahom.

Prekid napada u Libanonu jedan je od uvjeta koje zahtjeva Iran u paralelnim pregovorima sa SAD‑om zakazanima za ovaj vikend, napominje Reuters.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun izrazio je spremnost na početak izravnih pregovora s Izraelom radi zaustavljanja napada već tjedan dana nakon početka sukoba, dodavši čak i da je spreman na normalizaciju odnosa.

Vlada u Tel Avivu taj je prijedlog odbila, navodeći da je stigao prekasno te da libanonska vlada, koja dijeli izraelski cilj razoružavanja Hezbolaha, ne može djelovati protiv skupine bez rizika od građanskog rata.

SAD i Iran u utorak su objavili primirje. Provedbu uvjetuju otvaranjem Hormuškog tjesnaca, odnosno prekidom vatre u Libanonu.

Početak pregovora s Libanonom izraelski premijer Benjamin Netanyahu nagovijestio je u četvrtak.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

