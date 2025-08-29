Oglas

SAD sprečava palestinske dužnosnike da sudjeluju na Općoj skupštini UN-a

Hina
29. kol. 2025. 18:12
This handout picture released by the Palestinian press office (PPO) shows President Mahmud Abbas (R) meeting with German Foreign Minister Johann Wadephul in Ramallah in the Israel-occupied West Bank
THAER GHANAIM / AFP

Sjedinjene Države uskraćuju i povlače postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči sastanka Opće skupštine Ujedinjenih naroda u rujnu, priopćio je američki State Department u petak.

Ograničenja znače da predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas vjerojatno neće moći putovati u New York kako bi održao govor na godišnjem okupljanju, kao što to obično čini.

Taj potez slijedi nakon uvođenja američkih sankcija dužnosnicima Palestinske samouprave i članovima Palestinske oslobodilačke organizacije u srpnju, čak i dok druge zapadne sile najavljuju priznavanje palestinske državnosti.

U svojoj izjavi, State Department je rekao da se ograničenja neće primijeniti na misiju Palestinske uprave pri UN-u, no nije dao detaljnije informacije.

Teme
Gaza Palestina SAD UN Ujedinjeni narodi genocid u gazi

