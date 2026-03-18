iran odbio smirivanje sukoba

Izrael udario na centar Bejruta, ponovno napadnuta američka ambasada u Bagdadu, sirene u Tel Avivu

Hina
18. ožu. 2026. 06:26
A burst of burning debris erupts following reported Israeli strikes in the southern suburbs of Beirut, after an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 13, 2026.
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Iran je u srijedu odbio prijedloge za smirivanje sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, dok se rat nastavlja bez naznaka deeskalacije. Novi vrhovni vođa Mdžtaba Hamenei ocijenio je da 'nije vrijeme za mir dok SAD i Izrael ne budu poraženi'

Sukob, koji traje više od tri tjedna, prerastao je u regionalnu krizu uz razmjenu napada između Irana, Izraela i američkih snaga te napade na ciljeve u državama Perzijskog zaljeva.

Iran je usto potvrdio da je u izraelskom napadu ubijen tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani, jedan od najviših dužnosnika stradalih od početka sukoba. U istom napadu poginuli su i članovi njegove obitelji te suradnici, priopćilo je iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je kritizirao saveznike zbog suzdržanosti u pružanju vojne pomoći te poručio da Sjedinjene Države ne trebaju potporu NATO u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Sirene u Tel Avivu

U Izraelu su se u utorak oglasile sirene za zračnu opasnost, a dvije su osobe poginule od krhotina projektila u blizini Tel Aviva, dok se napadi nastavljaju na obje strane.

Mrtvi i ranjeni u Bejrutu

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu ujutro u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Beiruta, koji je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

Napad na američku ambasadu u Bagdadu

Dron je u srijedu napao američku ambasadu u Bagdadu, pri čemu je pao blizu sigurnosne barijere, a u okolici su zabilježene eksplozije, izvijestili su sigurnosni izvori.

Incident se dogodio nakon niza raketnih i dron napada na diplomatski kompleks. Najmanje tri eksplozivna drona ciljala su i američki diplomatski objekt u blizini Međunarodne zračne luke Bagdad, pri čemu su aktivirani sustavi protuzračne obrane C-RAM, dodali su izvori.

Napade su izvele proiranske milicije u Iraku, uključujući Kataeb Hezbollah, koje redovito napadaju američke ciljeve u zemlji. Napadi su povezani sa sukobom SAD-a i Izraela protiv Irana.

U proteklih nekoliko dana američka ambasada bila je meta više sličnih napada u sektoru visoke sigurnosti u središtu Bagdada, dok su milicije proizašle iz proiranske mreže u Iraku redovito izvodile dron i raketne napade na američke vojne i logističke objekte, uključujući objekte u blizini zračne luke.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
