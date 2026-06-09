Izrael zbog suspenzije glavnog tužitelja ICC-a traži ukidanje uhidbenog naloga protiv Netanyahua

Proizraelski odvjetnik Arsen Ostrovsky je u objavi na X-u napisao da Khanova suspenzija "nameće dodatna duboka pitanja o integritetu njegovog mandata, (uključujući) njegovu odmazdu protiv Izraela i neutemeljene optužbe za ratne zločine koje je iznosio, a koje sada moraju biti smjesta odbačene!".