Nova flotila za Gazu, hrvatska aktivistica na čelu broda: "Plovit ćemo dok Palestina ne bude slobodna"

Oko 60 brodica s aktivistima i humanitarcima isplovilo je u nedjelju s talijanskog otoka Sicilije prema okupiranom Pojasu Gaze, u novom pokušaju proboja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007., a na čelu jednog od brodova je i hrvatska aktivistica.

"Ova flotila je reakcija na čin nasilja. Želimo ukazati na okupaciju, genocid i nepravdu nad Palestincima“, rekla je Hini u telefonskom razgovoru Morana Miljanović, 41-godišnja hrvatska aktivistica i pravnica.

Napominje da Izrael provodi "intenzivno etničko čišćenje" u Palestini dok su pogledi svijeta usmjereni na rat u Iranu.

"Bit će dobro uspijemo li makar za centimetar podići ljude u svijetu da se dignu protiv ove nepravde i zločina“, napomenula je uoči isplovljavanja u 15,15 sati.

Miljanović je kapetanica broda Shireen, dugog gotovo 19 metara, na kojem je deset članova posade.

Brod je nazvan po palestinskoj novinarki Shireen Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022.

Humanitarna pomoć i materijal za bolnice

Brodice iz Marseillea i Barcelone pristigle su prethodnih dana u talijansku luku Siracusu na Siciliji.

Odande su zajedno s lokalnim brodovima zaplovili Mediteranom. Na putu će im se priključiti 20-ak brodica iz Grčke i Turske.

Na brodovima se nalaze humanitarna pomoć, materijal za bolnice i obnovu razorenog Pojasa Gaze.

Ova međunarodna flotila, koja bi mogla skupiti oko 90 brodica i 1000 osoba iz raznih zemalja, mogla bi biti i dosad najveća.

"Nikada nismo pokušali ući u teritorijalne vode države Izrael, niti nam to pada na pamet", kaže Miljanović koja je u rujnu s brodom Shireen pružala pravnu pomoć flotili.

"Prema međunarodnom pravu Izrael ilegalno okupira Pojas Gaze i pomorska blokada je ilegalna. To nisu teritorijalne vode Izraela", dodaje.

Izraelska vojska je u listopadu zaustavila konvoj od oko 50 brodica s aktivistima. Zadnjih godina se niti jedan brod nije uspio probiti do obale Pojasa Gaze.

"Plovit ćemo dok Palestina ne bude slobodna"

U konvoju su brodovi triju organizacija – Thousands Madleens to Gaza, Freedom Flotilla Coalition i Global Sumud Flotilla. Brod Shireen je nezavisan brod.

"Služit će djeci koja su preživjela genocid i izbjegla u susjedne zemlje Mediterana“, kaže Miljanović. "Brod, na kojem ćemo organizirati školu jedrenja, bit će terapeutsko sredstvo u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)“, objašnjava o planovima nakon povratka.

Miljanović kaže da je flotila zadnji puta bila napadnuta dronovima, prvo u vodama Tunisa pa u međunarodnim vodama.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je u rujnu bilo poručilo preko X-a da "flotilu organizira Hamas“.

"Izrael neće dopustiti plovilima ulazak u aktivnu borbenu zonu i neće dopustiti kršenje zakonite pomorske blokade“, poručilo je tada ministarstvo.

Miljanović poručuje da će flotila ploviti sve dok postoji okupacija. "Sve dok Palestina ne bude slobodna“, kaže.