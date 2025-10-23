Izraelski ministar o Saudijskoj Arabiji: Nastavite jahati svoje deve u pustinji

Krajnje desni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je u četvrtak da Izrael treba odbiti sporazum o normalizaciji odnosa sa Saudijskom Arabijom ako bi on uključivao uspostavu palestinske države.
„Ako nam Saudijska Arabija kaže da je normalizacija u zamjenu za palestinsku državu, onda ne, hvala, moji prijatelji“, rekao je Smotrich na konferenciji Instituta Tzomet, odgovarajući na pitanje o odnosima sa Saudijskom Arabijom, prenosi Middle East Eye.
„Nastavite jahati svoje deve u saudijskoj pustinji. Mi ćemo nastaviti razvijati naše gospodarstvo, društvo i državu sa svim velikim stvarima koje znamo raditi.“
Izjava dolazi nakon što je izraelski parlament usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o aneksiji okupiranog Zapadnog Jordana, potez koji je kritizirala Netanyahuova stranka Likud.
Stranka je rekla da je donošenje zakona pokušaj da se vladu dovede u neugodnu situaciju dok je američki potpredsjednik JD Vance posjetio zemlju, nazvavši ga „trolanjem… usmjerenim na oštećivanje naših odnosa sa SAD-om i velikih postignuća Izraela u kampanji“ u Gazi.
Zakonski prijedlog, koji mora proći još tri glasanja u Knesetu prije nego što postane zakon, predložio je Avi Maoz, čelnik krajnje desne stranke Noam.
Prijetnje Izraela uzbunile Saudijski Arabiju i UAE
Izrael je više puta prijetio aneksijom Zapadnog Jordana otkako je započeo rat u Gazi, ali te su prijetnje postale glasnije kako je sve više zemalja formalno priznalo Državu Palestinu uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a u rujnu.
Te su prijetnje uzbunile Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, koji su poručili da bi bilo kakav pokušaj aneksije dijelova Zapadnog Jordana predstavljao „crvenu liniju“ za zaljevske države.
Lana Nusseibeh, pomoćnica ministra za politička pitanja i izaslanica ministra vanjskih poslova UAE-a, rekla je za Reuters u rujnu da bi aneksija Zapadnog Jordana ozbiljno potkopala „viziju i duh“ Abrahamovih sporazuma i okončala nastojanja za regionalnom integracijom.
Izraelski medij Channel 12 izvijestio je 22. rujna da je Saudijska Arabija poslala poruku Izraelu upozoravajući da bi svaka aneksija imala „velike posljedice na svim područjima“, ne navodeći što bi to točno značilo.
Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Trumpove administracije na Bliskom istoku bio je uključiti Saudijsku Arabiju u Abrahamove sporazume. Kraljevina je, međutim, odbila te pokušaje, inzistirajući da se palestinska država mora uspostaviti prije bilo kakve normalizacije.
Prošle je godine saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman optužio Izrael za genocid u Gazi.
