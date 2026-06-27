Libanonska državna novinska agencija izvijestila je da je izraelski dron pogodio Nabatieh al-Fawqi, područje izvan sigurnosne zone prikazane na karti koju je objavio Izrael, a koja predstavlja proširenu zonu pod kontrolom njegovih snaga u južnom Libanonu.

Izraelska vojska rekla je Reutersu da je izvela napad dronom jer u neposrednom području nije bilo izraelskih snaga. Rekla je da je ciljala osobu koja je predstavljala prijetnju njihovim snagama, ali nije pružila daljnje detalje niti dokaze.