simbol patnje Gaze
VIDEO / Izrael priznao da je pucao na 5-godišnju Hind Rajab, njezine zadnje riječi: "Jako se bojim"
Više od dvije godine nakon poricanja, Izrael je priznao da je pucao na automobil u kojem se nalazila petogodišnja djevojčica. No njezina obitelj i drugi ne očekuju pravdu.
Više od dvije godine nakon što je ubojstvo petogodišnje palestinske djevojčice potreslo svijet, izraelska vojska službeno je priznala da je pucala na civilno vozilo u kojem je djevojčica ostala zarobljena te je najavila kaznenu istragu incidenta, nakon višegodišnjeg poricanja i snažnog međunarodnog pritiska, piše Al Jazeera.
Što se dogodilo Hind Rajab?
Hind Rajab i njezina obitelj 29. siječnja 2024. pokušali su postupiti prema izraelskim naredbama za evakuaciju te su iz svoje četvrti u gradu Gazi krenuli crnim automobilom Kia kojim je upravljao njezin ujak.
Njezina majka Wissam Hamada ranije toga kobnog dana odvojila se od kćeri nakon što je područje napustila pješice.
Dok su se kretali opasnim ulicama, izraelske snage ispalile su više od 300 metaka na vozilo, pri čemu je odmah ubijeno šest članova Hindine obitelji. Među njima je bila i njezina 15-godišnja sestrična Layan, koja je uspjela razgovarati s dispečerima hitnih službi prije nego što je ubijena.
Ranjena i okružena tijelima članova svoje obitelji, petogodišnja Hind još je satima bila živa. U posljednjem očajničkom pozivu djelatnicima Palestinskog društva Crvenog polumjeseca (PRCS) šaptala je:
„Jako se bojim... Molim vas, dođite.”
U posljednjim trenucima telefonom je preklinjala i majku:
„Nemoj me ostaviti samu, mama. Umorna sam. Žedna sam. I ranjena sam.”
Double tap udar
Palestinski bolničari poslali su jasno označeno vozilo hitne pomoći kako bi spasili jedino preživjelo dijete, nakon što su za to dobili izričito odobrenje COGAT-a, tijela povezanog s izraelskom vojskom.
Unatoč toj koordinaciji, vozilo hitne pomoći pogođeno je tenkovskom granatom kalibra 120 milimetara, pri čemu su dvojica bolničara u njemu odmah poginula.
Opsežna analiza međunarodne kampanjske organizacije Avaaz pokazala je da su između početne pucnjave na obitelj i napada na vozilo hitne pomoći prošla približno tri sata. Prema autorima analize, izraelske snage tako su imale dovoljno vremena da utvrde situaciju na terenu i donesu zapovjedne odluke.
Avaaz je zaključio da postoje značajni dokazi o namjernoj taktici „dvostrukog udara” – prvom napadu nakon kojeg slijedi drugi, usmjeren na pripadnike hitnih službi koji dolaze pomoći žrtvama. Organizacija je istaknula i da izraelske snage nisu upozorile medicinske djelatnike prije napada.
Sarah Andrew, pravna direktorica Avaaza, ustvrdila je da vrijeme napada i korišteno oružje upućuju na planski napad.
„Apsolutno sam uvjerena da je ovo još jedan slučaj dvostrukog udara”, rekla je.
Oko 19:30 toga dana Hind Rajab podlegla je ozljedama, još uvijek zarobljena u automobilu i okružena tijelima članova svoje obitelji.
Identificiranje odgovornih
Izrael je u početku odbacivao odgovornost, tvrdeći da njegove snage nisu bile na tom području, a poslije je tvrdio da je 335 rupa od metaka na automobilu posljedica razmjene vatre s palestinskim borcima.
Međutim, dokumentarni film Al Jazeere Ma Khafiya Aatham (Vrh ledenog brijega), snimljen u suradnji sa Zakladom Hind Rajab, iznio je nove dokaze o ubojstvima.
Koristeći satelitske snimke i analizu zvuka provedenu u suradnji s multidisciplinarnom istraživačkom skupinom Forensic Architecture, istražitelji su identificirali nekoliko izraelskih tenkova Merkava neposredno uz automobil te naveli da nisu pronašli dokaze o oružanoj razmjeni vatre.
Nadovezujući se na te nalaze, istraga je kao izravno odgovornu za ubojstva i naknadno manipuliranje mjestom događaja imenovala satniju „Vampire Empire”, kojom je zapovijedao izraelski bojnik Sean Glass. Satnija djeluje u sastavu 52. oklopne bojne, kojom je zapovijedao pukovnik Daniel Ella.
Kao zapovjednik tenkova koji su se nalazili na tom području naveden je potpukovnik Beni Aharon iz 401. oklopne brigade.
Dokumentarac je također istaknuo ulogu Itaya Choukirkova, koji ima izraelsko i argentinsko državljanstvo i protiv kojeg se u Argentini vodi pravni postupak, te Shimona Zuckermana, koji se na društvenim mrežama predstavljao kao „ratni influencer”. Prema autorima dokumentarca, njegove objave na društvenim mrežama pružile su dokaze o genocidnoj namjeri.
Priznanje nakon više od dvije godine
Zaklada Hind Rajab 3. svibnja 2025., na dan kada bi Hind proslavila sedmi rođendan, podnijela je Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u Haagu opsežnu prijavu zbog navodnih ratnih zločina.
Prijava je posebno usmjerena protiv potpukovnika Aharona i otvorila je put dodatnim postupcima protiv časnika bojne pred nacionalnim sudovima.
Nakon snažnog međunarodnog pritiska i razmatranja 150 incidenata povezanih s postupanjem izraelskih vojnika, izraelska vojska najavila je kaznenu istragu ubojstva. Time je prvi put službeno priznala da su njezini vojnici pucali na automobil u kojem se nalazila Hindina obitelj.
Vojska tvrdi da su njezini pripadnici pucali na vozilo koje im se približavalo, a navela je i navodne propuste u koordinaciji kretanja vozila Palestinskog društva Crvenog polumjeseca.
Obitelj ne vjeruje izraelskoj istrazi
Organizacije za ljudska prava i Hindina obitelj odbacile su mogućnost da interna izraelska istraga donese stvarnu odgovornost.
Hind Hamada Rajab, djevojčičina baka, izjavila je da nema povjerenja ni u istragu ni u izraelsko pravosuđe te je zatražila neovisnu međunarodnu istragu ubojstva svoje unuke i članova njezine obitelji.
U telefonskom razgovoru za Associated Press rekla je da njihovi zahtjevi nadilaze slučaj Hind Rajab te da traže pravdu za svu palestinsku djecu ubijenu tijekom izraelskog rata u Gazi, koji opisuje kao genocidan. Ustvrdila je i da je napad na civilno vozilo bio namjeran.
Hindina majka Wissam Hamada u međuvremenu putuje u različite gradove diljem svijeta i govori o razornom utjecaju rata na djecu. Ipak, kaže da ne može pogledati hvaljenu, za Oscara nominiranu dokudramu o smrti svoje kćeri jer joj je slušanje Hindina glasa i dalje previše bolno.
Predsjednik Zaklade Hind Rajab Dyab Abou Jahjah također je izrazio nepovjerenje prema izraelskom pravosudnom sustavu.
„Ne vjerujemo izraelskom pravosudnom sustavu, ne zbog ideološkog stajališta, nego zbog njegovih dosadašnjih rezultata”, rekao je.
Sličnu skepsu izrazio je Dan Owen, istraživač izraelske organizacije za ljudska prava Yesh Din. Prema njegovim riječima, tijekom posljednjeg desetljeća samo je „vrlo malen postotak” istraga rezultirao podizanjem optužnica.
Dodao je da sve snažniji politički pritisak dodatno smanjuje spremnost izraelskih institucija za provođenje zakona da odgovorne pozovu na odgovornost, čak i kada postoje jasni dokazi.
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