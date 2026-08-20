Dok su se kretali opasnim ulicama, izraelske snage ispalile su više od 300 metaka na vozilo, pri čemu je odmah ubijeno šest članova Hindine obitelji. Među njima je bila i njezina 15-godišnja sestrična Layan, koja je uspjela razgovarati s dispečerima hitnih službi prije nego što je ubijena.