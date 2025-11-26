Izraelski veleposlanik za N1: Palestinsku djecu i dalje uče kako ubijati i mrziti Židove

"Trebat će nam prijelazno razdoblje. Prerano je reći koliko će trajati i koliko će jednostavno ili složeno biti. Ali spomenuo sam riječ "povjerenje". Ljudi u Europi naučili su međusobno si vjerovati. Samo pomislite koliko je ratova u posljednjim stoljećima bilo među bratskim kršćanskim nacijama. Da ne govorimo o drugima, Židovima, Romima i tako dalje. I to ne samo u 20. stoljeću. Ono što nas povezuje, a pojam "Abrahamski sporazumi" nije slučajan, jest to da smo na neki način rođaci. Ne dijelimo istu religiju, ali imamo nešto zajedničko. Više od polovice Izraelaca potomci su onih koji su došli iz arapskih zemalja ili drugih bliskoistočnih zemalja poput Turske ili Irana. Dakle, dijelimo neke kulturne elemente, hranu i mnoge druge stvari. Često kažem, a to nije nešto jedinstveno za Židove i Izrael, da je nada izuzetno važna u ljudskoj psihologiji, ali i za društva, ne samo pojedince. Molili smo se za Jeruzalem 3000 godina, ili barem 2000 godina dijaspore. Naša himna se zove Hatikva, što znači "nada". To je naša nada: ponovno uspostaviti nacionalni dom, suverenu državu u našoj staroj domovini. A ljudi to i dalje dovode u pitanje. Jedna je stvar kad to čine Palestinci ili Arapi, neću reći da je to bolno, jer kao narod prošli smo mnogo toga strašnoga u Europi i drugdje. Ali mnogo je teže razumjeti kada Europljani ili ljudi na Zapadu dovode u pitanje naše pravo na postojanje.