Costa: Prvi put u dugo vremena postoji stvarna nada za mir

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je u nedjelju, u povodu potpisivanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, da prvi put u dugo vremena postoji stvarna nada za mir.
Costa će na poziv egipatskog predsjednika Abdel Fataha al-Sisija i američkog Donalda Trumpa predstavljati Europsku uniju na samitu u ponedjeljak u Egiptu.
“Dugački put prema miru počinje sutra u Egiptu...Prvi put u dugo vremena postoji realna nada”, istaknuo je Costa u priopćenju objavljenom u nedjelju.
“Nada za oslobađanje svih talaca, za prekid vatre i nada za neometan pristup humanitarne pomoći Gazi. Nada za pravedan i održiv mir i svjetliju budućnost na temelju dvodržavnog rješenja”, rekao je Costa.
EU ističe spremnost da pridonese prijelaznoj upravi u Gazi, procesima oporavka i obnove kako bi se osiguralo da „dan poslije“ bude uspješan.
Na samitu će sudjelovati i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres te čelnici iz više od dvadeset zemalja.
