Trump: Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim

Ako ne bude u stanju privoliti SAD na "snažan" stav o pitanju teritorijalnih ustupaka, rekao je za Axios, otvoren je za stavljanje mirovnog plana od "20 točaka" koji predlaže Washington na referendum, pod uvjetom da Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi se Ukrajini omogućilo da se pripremi i održi takvo glasanje.