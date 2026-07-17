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MAGNITUDE 7,3

Jak potres pogodio Meksiko, osjetili ga i u Gvatemali te El Salvadoru: Izdano je upozorenje i na cunami

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N1 Info
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17. srp. 2026. 18:26
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EMSC

Snažan potres pogodio je u petak jug Meksika, a osjetio se i u susjednim državama Gvatemali i Salvadoru. Američki geološki zavod (USGS) preliminarno je izmjerio magnitudu od 7,3.

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Epicentar potresa nalazio se 48 kilometara jugozapadno od Aquilesa Serdána, grada u meksičkoj obalnoj saveznoj državi Chiapas, prema podacima USGS-a, prenosi CNN.

Čini se da je potres izazvao umjereno do snažno podrhtavanje tla duž obale. Pacifički centar za upozorenje na cunami, upozorio je da bi opasni valovi cunamija mogli biti mogući unutar 300 kilometara od epicentra. Za obale Gvatemale i Meksika mogući su valovi do jednog metra iznad razine plime, priopćio je centar.

Meksički ministar mornarice Raymundo Pedro Morales Ángeles izjavio je da nakon potresa u zemlji nije bilo problema.

“Nema ozbiljne štete. Što se tiče stanja na moru, očekuje se da će se zbog potresa razina vode na pojedinim plažama povisiti do pola metra. Građanima se zasad savjetuje da se drže podalje od plaža”, rekao je Morales Ángeles na kraju redovite jutarnje konferencije za novinare predsjednice Claudije Sheinbaum.

Salomón Jara Cruz, guverner meksičke savezne države Oaxace, rekao je da se potres u glavnom gradu te države osjetio “umjerenim intenzitetom” te da nije zabilježena “značajnija šteta”.

Gvatemalski predsjednik Bernardo Arévalo izjavio je da zasad nema izvješća o poginulima te da su aktivirani planovi za hitne intervencije.

Vatrogasna služba Salvadora također je izvijestila da zasad u toj zemlji nije zabilježena nikakva šteta.

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