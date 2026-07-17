Jak potres pogodio Meksiko, osjetili ga i u Gvatemali te El Salvadoru: Izdano je upozorenje i na cunami

Čini se da je potres izazvao umjereno do snažno podrhtavanje tla duž obale. Pacifički centar za upozorenje na cunami, upozorio je da bi opasni valovi cunamija mogli biti mogući unutar 300 kilometara od epicentra. Za obale Gvatemale i Meksika mogući su valovi do jednog metra iznad razine plime, priopćio je centar.