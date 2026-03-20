NIJE MU PRVI PUT
Japanci pitali Trumpa o ratu s Iranom, on ih ismijao zbog Pearl Harbora
Američki predsjednik u četvrtak je u Ovalnom uredu ugostio japansku premijerku Sanae Takaichi, a nije odolio a da ne ismije Japan zbog napada na Pearl Harbor tijekom Drugog svjetskog rata.
Nakon niza pitanja o trenutnom sukobu u Iranu, japanski novinar pitao je američkog predsjednika: "Zašto niste obavijestili američke saveznike u Europi i Aziji te Japan o ratu prije napada na Iran?"
"Jedna stvar koju ne želite previše signalizirati, znate, kada smo ušli, ušli smo vrlo žestoko i nikome nismo rekli o tome jer smo željeli iznenađenje. Tko bolje zna o iznenađenju od Japana?", odgovorio je Trump.
Potom je, nakon što je čuo smijeh u sobi, poručio: "Zašto mi niste rekli o Pearl Harboru?"
Odjednom je smijeh utihnuo. Takaichi su se oči raširile i promeškoljila se na stolici dok je Trump evocirao trenutak koji je uvukao SAD u Drugi svjetski rat, piše Guardian.
Japanski napad na američku pomorsku bazu u Pearl Harboru na Havajima dogodio se 7. prosinca 1941., gotovo pet godina prije Trumpovog rođenja. U njemu je poginulo 2390 Amerikanaca, a SAD su sljedećeg dana objavile rat Japanu. Tadašnji predsjednik Franklin Delano Roosevelt nazvao je to "datumom koji će živjeti u sramoti".
SAD su porazile Japan u kolovozu 1945., nekoliko dana nakon što su atomski napadi na Hirošimu i Nagasaki ubili stotine tisuća civila.
"Kad samo ne bi bio predsjednik..."
Trumpovi su pristaše uživali u njegovom spontanom odgovoru. Njegov sin Eric objavio je na platformi X: "Jedan od najvećih odgovora novinaru u povijesti!"
Kritičari nisu bili toliko impresionirani. Novinar Mehdi Hasan napisao je: "Kad samo ne bi bio predsjednik, već samo lik na televiziji. Mogli bismo se smijati do suza bez ikakvog osjećaja nelagode, straha ili srama."
"Samo ti, Donalde"
Takaichi je kasnije novinarima rekla da su se složili da je osiguranje sigurnosti Hormuškog tjesnaca od najveće važnosti, ali je dala Trumpu detaljno objašnjenje radnji koje Japan može, a koje ne može poduzeti prema svom zakonu.
Sastanak je, čini se, još jednom istaknuo sposobnost japanske premijerke da šarmira Trumpa, nakon sličnog prijateljskog sastanka u Tokiju u listopadu tijekom kojeg je rekla da će ga nominirati za Nobelovu nagradu za mir. U jednom trenutku je rekla: "Čvrsto vjerujem da samo ti, Donalde, možeš postići mir diljem svijeta".
"Dugoročno gledano, gospodine predsjedniče..."
Nije to bio Trumpov prvi neugodan trenutak u vezi s ratom. Prošle godine, kad je njemački kancelar Friedrich Merz spomenuo 6. lipnja kao dan D, Trump je odgovorio da to "nije bio ugodan dan" za kancelara.
Merz je odgovorio: "Pa, dugoročno gledano, gospodine predsjedniče, ovo je bilo oslobođenje moje zemlje od nacističke diktature."
