Sanae Takaichi
Najmoćnija žena svijeta? "Japanska Margaret Thatcher" transformira globalnu ravnotežu
Japanska premijerka Sanae Takaichi i njezina vladajuća Liberalno-demokratska stranka (LDP) ostvarile su povijesnu, uvjerljivu pobjedu na prošlotjednim parlamentarnim izborima.
Koja je agenda "japanske Margaret Thatcher"?
To je prvi put od osnutka stranke 1955. godine da konzervativni LDP ima dvotrećinsku većinu u donjem domu parlamenta. Ako bude potrebno, Takaichin kabinet mogao bi nadglasati oporbu i u gornjem domu Dijete (japanskog parlamenta), gdje njezina koalicija još nema većinu.
Time Takaichi dobiva snažan mandat za provedbu svoje agende. Ona uključuje povećanje obrambene potrošnje, jačanje vojske pa čak i moguću reviziju japanskog pacifističkog ustava, koji ograničava ulogu Snaga samoobrane i zabranjuje vođenje rata.
Znači li to da bi Japan pod njezinim vodstvom mogao postati militariziranija država? I kakve bi to imalo posljedice za regionalnu sigurnost?
Suprotstavljanje usponu Kine
Takaichi se predstavlja kao japanska Margaret Thatcher i nositeljica političkog nasljeđa bivšeg premijera Shinza Abea.
Abe, koji je LDP vratio na vlast 2012., obećao je „obnoviti snažan Japan”. Tijekom osam godina vlasti Japan je usvojio koncept takozvanog „proaktivnog pacifizma”. U sklopu te sigurnosne strategije zemlja se postupno udaljavala od poslijeratnog pacifizma kroz:
- jačanje vojske
- ukidanje zabrana izvoza oružja
- izgradnju novih sigurnosnih partnerstava (uključujući NATO, Europsku uniju i Quad)
- učvršćivanje savezništva sa Sjedinjenim Državama.
Godine 2014. nova interpretacija ustava omogućila je Japanu sudjelovanje u „kolektivnoj samoobrani”, odnosno pružanje pomoći savezniku koji je napadnut.
Takaichi svoju zadaću vidi u nastavku Abeove politike – i njezin je smjer jasan.
Nedugo nakon što je prošle godine postala premijerka, izazvala je napetosti s Pekingom izjavom da bi Japan stao u obranu Tajvana u slučaju kineskog napada. Kina je uzvratila gospodarskim pritiscima i oštrom retorikom, no Takaichi nije popustila.
Ni ona ni kineski predsjednik Xi Jinping ne pokazuju žurbu u poboljšanju odnosa.
Peking je pozvao kineske turiste da ne putuju u Japan te upozorio da potezi Takaichi ugrožavaju regionalnu sigurnost i međunarodni poredak.
Istodobno, Takaichi računa na to da će asertivnost Kine pomoći u prevladavanju domaćeg otpora njezinoj sigurnosnoj politici. Prema anketi provedenoj nakon izbora, 69 posto ispitanika odobrava rad njezina kabineta.
🚨🇯🇵🇬🇧🇮🇹 Japan confirms 2035 target for its next-generation fighter under the Global Combat Air Programme with the UK and Italy.— Defence Index (@Defence_Index) December 26, 2025
The program focuses on advanced propulsion systems and unmanned support platforms to enhance air dominance and survivability in contested… pic.twitter.com/67gA50ppbA
Kako Takaichi želi transformirati japansku vojsku
Vlada Sanae Takaichi uskoro započinje reviziju Nacionalne sigurnosne strategije iz 2022. godine. Očekuje se da će usvojiti njezin koncept „upravljanja krizama”, koji povezuje sigurnosne i gospodarske ciljeve s industrijskom politikom, piše The Conversation.
Unatoč rastućem javnom dugu, Takaichi je već povećala obrambenu potrošnju na 2 posto BDP-a prije planiranog roka te je najavila daljnje povećanje.
Vlada razmatra nabavu nuklearnih podmornica i planira dodatno deregulirati izvoz oružja, što bi u konačnici omogućilo izvoz smrtonosnog naoružanja.
Japan je već dopustio izvoz sustava protuzračne obrane Patriot PAC-3 u SAD radi nadopune zaliha poslanih Ukrajini i Izraelu. Također je pristao prodati fregate klase Mogami Australiji te potpisao sporazume s Italijom i Ujedinjenim Kraljevstvom o zajedničkom razvoju borbenog zrakoplova nove generacije.
U.S. plans major Patriot PAC-3 MSE sale to Taiwan to counter China’s ballistic missile threat pic.twitter.com/yQUk7G8bVq— Army Recognition (@ArmyRecognition) February 15, 2026
Japan sudjeluje i u inicijativi pod vodstvom NATO-a za opskrbu Ukrajine vojnom opremom. Iako je japansko sudjelovanje zasad ograničeno na nesmrtonosnu opremu, to bi moglo dovesti do dublje obrambene suradnje s NATO-om.
Na unutarnjem planu, Takaichi je obećala donošenje novog zakona protiv špijunaže, osnivanje Nacionalnog obavještajnog ureda po uzoru na CIA-u te izradu nacionalne obavještajne strategije.
Cilj je ojačati obavještajne kapacitete zemlje, koji su često bili oslabljeni birokratskim sukobima. Dugoročna ambicija je priključenje obavještajnom savezu „Five Eyes”.
Jačanje odnosa s Trumpovom administracijom
Suočen s prijetnjama iz Kine, Sjeverne Koreje i Rusije, Japan nema mnogo izbora osim održavanja čvrstog sigurnosnog saveza sa SAD-om.
Jedan od prioriteta Takaichi jest upravljanje američko-japanskim savezom u eri takozvane „Donroe doktrine” – Trumpove sigurnosne strategije koja fokus američke sigurnosti pomiče prema zapadnoj hemisferi, potencijalno na štetu indo-pacifičke regije.
Trump je podržao Takaichi tijekom njezine izborne kampanje. Prilikom posjeta Washingtonu 19. ožujka, ona će vjerojatno pokušati utjecati na američku politiku prema Kini prije Trumpova posjeta Pekingu u travnju.
Kako bi ublažila mogući učinak trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine, Takaichi bi mogla iskoristiti svoj politički kapital za ubrzanje provedbe japanskog investicijskog obećanja od 550 milijardi američkih dolara u SAD-u.
Veliki izazovi pred njom
Prije deset godina tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel nazivana je „novom vođom slobodnog svijeta”. Danas se Takaichi slavi kao „najmoćnija žena svijeta”.
Način na koji će iskoristiti svoju novu moć u svijetu obilježenom rivalstvom velikih sila i neizvjesnim savezima odredit će njezino političko nasljeđe – i oblikovati regiju u godinama koje dolaze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare