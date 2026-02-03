Rusija prekršila "Trumpovo" primirje: Udarila na Ukrajinu s više od 450 dronova i 70 raketa

Rusija je u utorak, nakon samo četiri dana, prekršila primirje vezano uz energetiku koje je posredovao američki predsjednik Donald Trump, pogodivši ukrajinske elektrane i elektroenergetsku mrežu s više od 450 dronova i 70 projektila.
Oglas
"Napadi su pogodili Sumski i Harkivski kraj, Kijevsku regiju i glavni grad, kao i Dnjipropetrovsku, Odesku i Vinjičku regiju. Prema trenutačnim podacima, u napadu je ozlijeđeno devet osoba“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u jutarnjem obraćanju, prenosi Politico.
Ruski napad dogodio se na polovici primirja o nenapadanju energetske infrastrukture, koje je trebalo trajati tjedan dana, i samo dan uoči sastanka ruskih, ukrajinskih i američkih pregovarača u Abu Dhabiju, gdje je zakazana nova runda mirovnih pregovora.
Napad, osobito na elektrane i toplane u Kijevu, Harkivu i Dnipru, ostavio je stotine tisuća obitelji bez grijanja pri vanjskoj temperaturi od −25 stupnjeva Celzija, izjavio je ukrajinski ministar energetike Denys Šmihal.
„Putin je čekao pad temperatura i gomilao dronove i projektile kako bi nastavio svoje genocidne napade na ukrajinski narod. Ni najavljeni diplomatski napori u Abu Dhabiju ovog tjedna, niti obećanja Sjedinjenim Državama, nisu ga spriječili da nastavi teror nad običnim ljudima u najtežoj zimi“, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.
Prošlog je četvrtka Trump izjavio da mu je Putin obećao kako tjedan dana neće bombardirati ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Zelenski je rekao da se ne radi o službeno dogovorenom prekidu vatre, ali da se radi o prilici za deeskalaciju rata te da Kijev zauzvrat neće napadati ruske rafinerije nafte.
„Ovo vrlo jasno pokazuje što je potrebno od naših partnera i što može pomoći. Bez pritiska na Rusiju, ovom ratu neće biti kraja. Moskva sada bira teror i eskalaciju i zato je potreban maksimalan pritisak. Zahvaljujem svim našim partnerima koji to razumiju i koji nam pomažu“, poručio je Zelenski.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas