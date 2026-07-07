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i hrvatska među njima

Kada će sljedeći toplinski val pogoditi europska turistička odredišta?

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N1 Info
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07. srp. 2026. 09:21
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People off in a water fountain as Spain experiences a heatwave, in Madrid on June 23, 2026.
Oscar Del Pozo / AFP

Velika Britanija priprema se za treći toplinski val ove godine, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao potrajati dulje od prethodnih razdoblja visokih temperatura.

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Iako su temperature krajem lipnja dosegnule 37,7 °C, britanski meteorološki zavod Met Office navodi da će aktualni toplinski val biti nešto blaži, s temperaturama do oko 35 °C.

No za one koji se spremaju na ljetovanje u Europi upozorenja zbog vrućine i dalje su na snazi u više europskih zemalja.

The Independent donosi pregled europskih odredišta u kojima se očekuje nagli porast temperatura - od Hrvatske i Grčke pa do Francuske i Španjolske.

Kada će toplinski val pogoditi europska turistička odredišta?

Francuska

Francuska meteorološka služba Météo-France priopćila je da će se toplinski val u utorak dodatno pojačati i proširiti prema sjeveru i istoku zemlje.

"Toplinski val dosegnut će vrhunac, s najvišim temperaturama od 35 do 38 °C u većini regija, a u velikom dijelu jugozapadne Francuske između 38 i 41 °C“, navodi se u priopćenju.

Od utorka u podne narančasta meteorološka upozorenja bit će na snazi u većem dijelu Francuske. Iznimke su regija Hauts-de-France, obala La Manchea i istočni dio zemlje, gdje će temperature ostati ispod 35 °C.

Španjolska

Španjolska meteorološka služba Aemet izdala je posebno upozorenje na toplinski val za razdoblje od 5. do 9. srpnja za područja doline rijeke Ebro i doline u Pirenejima.

Portugal

Temperature ponovno rastu i u Portugalu, a velik dio istočnog pograničnog područja nalazi se pod crvenim upozorenjem koje je izdao portugalski meteorološki institut IPMA.

Od jučer su na snazi crvena upozorenja zbog „dugotrajnog razdoblja izrazito visokih temperatura“ u okruzima Portalegre, Guarda, Castelo Branco i Bragança.

Italija

U Italiji je za srijedu, 8. srpnja, u devet gradova na snazi narančasto upozorenje zbog vrućine. Prošlog tjedna čak 25 od ukupno 27 gradova bilo je pod crvenim upozorenjem koje je izdalo talijansko Ministarstvo zdravstva.

Kasnije tijekom tjedna u Veroni, Milanu i Firenci očekuju se temperature do 37 °C.

Grčka

Prema podacima Grčke nacionalne meteorološke službe (HNMS), velik dio zapadne obale Grčke, Jonski otoci i regija Središnja Makedonija od jučer nalaze se pod žutim upozorenjem zbog visokih temperatura zraka i grmljavinskog nevremena.

Hrvatska

Od ponedjeljka, 6. srpnja, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuta meteorološka upozorenja za nekoliko područja Hrvatske, uključujući riječku regiju i zapadnu obalu Istre.

U Rijeci bi temperature ovog tjedna mogle dosegnuti 33 °C, a očekuju se i jaka grmljavinska nevremena.

DHMZ upozorava:

Budite oprezni zbog mogućih jakih grmljavinskih nevremena. Posebno budite oprezni na izloženim područjima poput planina, šuma i livada te na otvorenom terenu. Aktivnosti na otvorenom mogle bi biti otežane.“

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toplinski val vrućine

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