Trump: Okončao sam osam ratova u deset mjeseci, jedan od njih je između Srbije i Kosova

„Nitko nije vidio operaciju poput one koju smo proveli u Venezueli. Okončali smo osam neokončanih ratova u deset mjeseci – Kambodža i Tajland, koji su godinama bili u ratu, Kosovo i Srbija, Kongo i Ruanda, Pakistan i Indija – po mom mišljenju, mogli su posegnuti i za nuklearnom energijom. Premijer Pakistana bio je ovdje i rekao je da je predsjednik Trump spasio deset milijuna ljudi, a možda i više od toga. Tu su i Izrael i Iran, Egipat i Etiopija… I njih sam spriječio“, rekao je tijekom konferencije za medije.