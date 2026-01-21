Oglas

"Spasio sam milijune ljudi"

Trump: Okončao sam osam ratova u deset mjeseci, jedan od njih je između Srbije i Kosova

author
N1 Srbija
|
21. sij. 2026. 08:19
reuters
REUTERS/Nathan Howard

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je aktualna administracija „okončala osam ratova u deset mjeseci“ te je u tom kontekstu spomenuo i Srbiju i Kosovo.

Trump je govorio i o Nobelovoj nagradi za mir, navodeći da mu je, kako kaže, María Corina Machado rekla da „predsjednik Trump zaslužuje Nobela jer je okončao osam ratova“.

Naveo je i popis ratova koje je, prema njegovim riječima, okončao.

„Nitko nije vidio operaciju poput one koju smo proveli u Venezueli. Okončali smo osam neokončanih ratova u deset mjeseci – Kambodža i Tajland, koji su godinama bili u ratu, Kosovo i Srbija, Kongo i Ruanda, Pakistan i Indija – po mom mišljenju, mogli su posegnuti i za nuklearnom energijom. Premijer Pakistana bio je ovdje i rekao je da je predsjednik Trump spasio deset milijuna ljudi, a možda i više od toga. Tu su i Izrael i Iran, Egipat i Etiopija… I njih sam spriječio“, rekao je tijekom konferencije za medije.

Trump je kazao i da je okončao rat između Armenije i Azerbajdžana te da mu je u tom kontekstu ruski predsjednik Vladimir Putin rekao: „Ne mogu vjerovati da si okončao taj rat, ja sam ga pokušavao riješiti deset godina.“

„Spasio sam milijune i milijune ljudi“, naveo je.

Ovo nije prvi put da Trump spominje Srbiju i Kosovo u kontekstu ratova koje je, prema vlastitim tvrdnjama, okončao.

Teme
SAD donald trump kosovo srbija

