Politico: Europska unija i Kina ove će godine dodatno pogoršati odnose
U kineskom horoskopu ovo je godina vatrenog konja, koja donosi prilike, ali i kaos te poremećaje.
Čelnici Europske unije, međutim, neće trebati konzultirati horoskop kako bi znali da odnosi s Kinom neće postati ništa bolji, nakon godine u kojoj je njen trgovinski odnos s Pekingom dosegnuo novu najnižu razinu. Istovremeno, kineski izvoz nastavio je rasti.
"Na mrtvoj smo točki", rekla je Alicia García-Herrero, glavna ekonomistica za Aziju i Pacifik u francuskoj investicijskoj banci Natixis.
"Trgovinski deficit se neće uskoro poboljšati, Kina neće konzumirati naše proizvode. Sve je to puko maštanje", dodala je za Politico.
Najnoviji protunapad u sporu oko carina
Umjesto toga, nakon godine trgovinskih odmazdi i diplomatskog zahlađenja, dinamika uzvraćanja udaraca se nastavlja.
U prosincu je Peking najavio najnoviji protunapad u sporu oko carina EU-a na električna vozila proizvedena u Kini, uvedenih 2024., postavivši kaznene privremene carine na mliječne proizvode. Također je jasno dao do znanja da je nezadovoljan pokušajem njemačkog automobilskog diva Volkswagena da isposluje izuzeće od carina na električna vozila.
Američki zaokret prema protekcionizmu pod predsjednikom Donaldom Trumpom preusmjerava trgovinske tokove, što dodatno otežava rješavanje osjetljivih pitanja poput pristupa tržištu i državnih subvencija. Kineski izvoz u Europu ponovno raste i više je nego dvostruko veći od europskog izvoza u Kinu, koji je u padu.
Predsjednik Emmanuel Macron želi rješavanje globalnih neravnoteža postaviti u središte ovogodišnjeg francuskog predsjedanja skupinom G7 najrazvijenijih gospodarstava.
"Ili ćemo ekonomske odnose uravnotežiti kooperativno, uključujući Kinu, SAD i EU u stvarno partnerstvo, ili Europa neće imati izbora nego usvojiti više protekcionističkih mjera", napisao je Macron u autorskom tekstu za Financial Times nakon posjeta Pekingu u prosincu.
Koja strategija?
Predsjednik Xi Jinping zasad nije poslušao pozive na uravnoteženje trgovine, a stručnjaci upozoravaju da bi se postojeće napetosti mogle dodatno pojačati.
"Ova godina će intenzivirati dinamiku i napetosti koje su već bile vidljive u prošloj", komentirala je Francesca Ghiretti, direktorica inicijative China Europe.
"Temeljni izazov EU-a ostaje neriješen: definiranje strateškog, a ne tehničkog pristupa Kini, koji nadilazi obrambene mjere", dodala je, upozorivši da iako Bruxelles postupno gradi snažniji tehnički i politički okvir, sposobnost se može zamijeniti za strategiju.
Odnosi će prvi test imati ove godine imati u veljači, kada njemački kancelar Friedrich Merz posjeti Kinu. Vodeće europsko gospodarstvo je u problemima jer njegovi proizvođači automobila gube od kineskih konkurenata i u tehnologiji i u cijeni. Ono što je nekoć bio njemački strukturni trgovinski suficit sada se pretvorilo u deficit, kako izvoz u Kinu pada.
EU se, sa svoje strane, uglavnom služi vrlo ciljanim trgovinskim istragama kako bi se uhvatio u koštac s nepoštenim uvozom. Iako ih protiv Kine vodi 37, nijedna se izravno ne bavi ukupnim problemom prekomjerne proizvodnje.
Primjer je visoko politizirana istraga Bruxellesa o subvencioniranoj kineskoj industriji električnih automobila. Iako je možda uspjela smanjiti broj uvezenih baterijskih električnih vozila, Kina se jednostavno prebacila na izvoz hibrida. Rupe u sustavu obilježje su, a ne greška, trgovinskih obrambenih istraga.
To znači da nas čeka još jedna godina carinskih ratova. Prošle je godine Peking pokazao određenu suzdržanost, primjerice smanjivši carine na konjak i europsku svinjetinu. No nastavio je s istragom o mliječnim proizvodima koja zasad postavlja visoke privremene carine i do 42,7 posto. Peking će u tom slučaju krajem veljače odrediti konačne carine, što je izazvalo bijes Europske komisije.
Jedno područje u kojem je EU zauzeo čvršći stav prema Kini odnosi se na sankcije protiv Rusije. Bruxelles je dugo bio oprezan kada je riječ o uključivanju Pekinga i kineskih kompanija u ratnu trgovinu Moskve, ali je prošle godine ciljao i banke i naftne kompanije.
"Kina reagira na ono što mi radimo", rekla je istraživačica Alessia Caruso iz Instituta Europske unije za sigurnosne studije, dodavši da su platne i bankarske usluge "dobra meta". Zabrane transakcija EU-a kineskim financijskim institucijama pokazale su se učinkovitijima od onih usmjerenih na pojedinačne logističke tvrtke, istaknula je.
Postrožavanje?
Osim carina i sankcija, Bruxelles će nastaviti s politikom diversifikacije trgovinskih odnosa, udaljavajući se od Kine, te jačanjem svog obrambenog trgovinskog arsenala, razvijenog imajući Kinu na umu. Nažalost, čini se da Peking za to ne mari previše.
Europska komisija je 2025. objavila dugoočekivanu "doktrinu" ekonomske sigurnosti, osmišljenu kako bi se spriječilo da kritična imovina, tehnologija i infrastruktura padnu u neprijateljske ruke. Nova komunikacija o diversifikaciji opskrbe EU-a kritičnim mineralima, sastavljena na brzinu kao odgovor na kineske izvozne kontrole rijetkih zemnih elemenata, vjerojatno nije privukla veliku pažnju Pekinga.
Ove godine Komisija namjerava procijeniti je li njezin postojeći trgovinski obrambeni arsenal dovoljno snažan da brzo odgovori na prijetnje iz Kine i Sjedinjenih Država, te će do ljeta predložiti nove mjere ako uoči nedostatke.
"Doista mislim da će Europa uvesti dodatne protekcionističke mjere, vjerojatno bez stvarnog učinka", izjavila je García-Herrero.
Hoće li Peking početi uvažavati europske zabrinutosti uvelike će ovisiti o tome koliko su nacionalni čelnici bloka spremni zaoštriti svoju retoriku. S obzirom na povijesno bliske gospodarske veze Njemačke s Kinom, ključno će biti kako će se Merz pozicionirati tijekom svog posjeta i hoće li zauzeti jednako konfrontacijski ton kao Macron.
"Kao predsjedatelj G7, Francuska će vjerojatno pojačati pritisak za reciprocitet i uravnoteženje", priopćila je Kineska gospodarska komora u EU-u.
"Ipak, Francuska je tradicionalno izbjegavala zagovarati razdruživanje, a njezino predsjedanje moglo bi pomoći da se oštrija retorika usmjeri u strukturirani dijalog, a ne u otvorenu konfrontaciju", dodali su.
