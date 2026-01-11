Politico: Europska unija i Kina ove će godine dodatno pogoršati odnose

Odnosi će prvi test imati ove godine imati u veljači, kada njemački kancelar Friedrich Merz posjeti Kinu. Vodeće europsko gospodarstvo je u problemima jer njegovi proizvođači automobila gube od kineskih konkurenata i u tehnologiji i u cijeni. Ono što je nekoć bio njemački strukturni trgovinski suficit sada se pretvorilo u deficit, kako izvoz u Kinu pada.