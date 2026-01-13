Weber vs. Garcia
"Kao dvoje toksičnih bivših": Ovaj dvojac zadaje glavobolje Ursuli von der Leyen
Sukob koji je izbio prije šest godina zatrovao je odnos u samom središtu Europske unije — i do danas ostao toksičan.
Manfred Weber, moćni njemački čelnik desnog centra i predsjednik Europske pučke stranke (EPP), najveće političke grupacije u Europi, shvatio je da nešto nije u redu kada je Iratxe García ubrzo nakon europskih izbora 2019. ušla u njegov ured.
Španjolska eurozastupnica i čelnica socijaldemokrata (S&D) došla je u pratnji Rumunja Daciana Cioloșa te poručila Weberu da ga neće podržati za predsjednika Europske komisije — iako je Parlament tradicionalno smatrao da tu funkciju treba dobiti kandidat stranke koja je osvojila najviše glasova, prenosi POLITICO.
Nicht souverän: CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber rastet im @heutejournal aus und beschimpft die #AfD als „Neonazis“. #Europawahl pic.twitter.com/YPBi6fxQCI— Dieter Stein (@Dieter_Stein) June 9, 2024
Taj potez zapečatio je Weberove ambicije i trajno narušio odnos dvoje političara. Iako je Cioloș u međuvremenu nestao s političke scene, Weber i García ostali su na čelnim pozicijama, a animozitet među njima se s vremenom samo produbio — osobito otkako se EPP počeo oslanjati na krajnju desnicu kako bi progurao zakonodavstvo.
"Weber prevario Garciju s krajnjom desnicom"
Dvoje političara nalik su „dvoje toksičnih bivših partnera koji su nekoć imali dobar odnos, ali je Weber prevario Garcíju s krajnjom desnicom, što socijalistima otežava suradnju“, rekla je Manon Aubry, supredsjednica kluba Ljevice u Europskom parlamentu.
POLITICO je razgovarao s 12 dužnosnika i zastupnika koji su im bliski ili su to nekad bili. Dok jedni tvrde da je problem osobne prirode, drugi ga pripisuju politici i smatraju da bi se svatko na njihovim pozicijama suočio sa sličnim odnosima.
„Weber i García postali su problem za Ursulu von der Leyen“, rekao je visoki dužnosnik Europske komisije, koji je htio ostati anoniman.
Prelijevanje napetosti
Napetosti između EPP-a i S&D-a sada prijete i radu predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, kojoj je za provedbu drugog mandata potrebna stabilna većina u Parlamentu. Sukobi dviju najvećih političkih obitelji doveli su do nepredvidivog glasanja, poput slučaja u kojem je EPP uz potporu krajnje desnice progurao ublažavanje zelenih pravila za poduzeća.
Verbalni okršaji u plenarnoj dvorani, razilaženja oko zelene politike i migracija te uloga krajnje desnice dodatno su pogoršali odnos koji je isprva izgledao obećavajuće. Dok Weber Garcíju vidi kao politički slabu i nesposobnu kontrolirati vlastitu grupu, ona njega optužuje za ambiciju i spremnost da jača krajnju desnicu nauštrb političkog centra.
Neodrživi model suradnje
Pukotine u nekadašnjem savezu EPP-a i S&D-a postale su očite i tijekom saslušanja novih povjerenika, kada su se dvije grupacije međusobno blokirale iz političkih i nacionalnih razloga. Iako su kandidati na kraju potvrđeni, stari model suradnje pokazao se neodrživim.
Danas se Weber i García i dalje sastaju zbog nužne koordinacije, no njihov odnos više ne jamči stabilnost. Kako se približava nova raspodjela vodećih funkcija u Parlamentu 2027., sve je jasnije da je nekadašnji politički motor Unije ozbiljno oslabio — a neizvjesnost u odlučivanju postala novo pravilo.
