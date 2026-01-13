Oglas

Weber vs. Garcia

"Kao dvoje toksičnih bivših": Ovaj dvojac zadaje glavobolje Ursuli von der Leyen

author
N1 Info
|
13. sij. 2026. 10:06
Iratxe Garcia i Manfred Weber
FREDERICK FLORIN / AFP

Sukob koji je izbio prije šest godina zatrovao je odnos u samom središtu Europske unije — i do danas ostao toksičan.

Weber vs. Garcia

Manfred Weber, moćni njemački čelnik desnog centra i predsjednik Europske pučke stranke (EPP), najveće političke grupacije u Europi, shvatio je da nešto nije u redu kada je Iratxe García ubrzo nakon europskih izbora 2019. ušla u njegov ured.

Španjolska eurozastupnica i čelnica socijaldemokrata (S&D) došla je u pratnji Rumunja Daciana Cioloșa te poručila Weberu da ga neće podržati za predsjednika Europske komisije — iako je Parlament tradicionalno smatrao da tu funkciju treba dobiti kandidat stranke koja je osvojila najviše glasova, prenosi POLITICO.

Taj potez zapečatio je Weberove ambicije i trajno narušio odnos dvoje političara. Iako je Cioloș u međuvremenu nestao s političke scene, Weber i García ostali su na čelnim pozicijama, a animozitet među njima se s vremenom samo produbio — osobito otkako se EPP počeo oslanjati na krajnju desnicu kako bi progurao zakonodavstvo.

"Weber prevario Garciju s krajnjom desnicom"

Dvoje političara nalik su „dvoje toksičnih bivših partnera koji su nekoć imali dobar odnos, ali je Weber prevario Garcíju s krajnjom desnicom, što socijalistima otežava suradnju“, rekla je Manon Aubry, supredsjednica kluba Ljevice u Europskom parlamentu.

POLITICO je razgovarao s 12 dužnosnika i zastupnika koji su im bliski ili su to nekad bili. Dok jedni tvrde da je problem osobne prirode, drugi ga pripisuju politici i smatraju da bi se svatko na njihovim pozicijama suočio sa sličnim odnosima.

„Weber i García postali su problem za Ursulu von der Leyen“, rekao je visoki dužnosnik Europske komisije, koji je htio ostati anoniman.

Prelijevanje napetosti

Napetosti između EPP-a i S&D-a sada prijete i radu predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, kojoj je za provedbu drugog mandata potrebna stabilna većina u Parlamentu. Sukobi dviju najvećih političkih obitelji doveli su do nepredvidivog glasanja, poput slučaja u kojem je EPP uz potporu krajnje desnice progurao ublažavanje zelenih pravila za poduzeća.

Verbalni okršaji u plenarnoj dvorani, razilaženja oko zelene politike i migracija te uloga krajnje desnice dodatno su pogoršali odnos koji je isprva izgledao obećavajuće. Dok Weber Garcíju vidi kao politički slabu i nesposobnu kontrolirati vlastitu grupu, ona njega optužuje za ambiciju i spremnost da jača krajnju desnicu nauštrb političkog centra.

Neodrživi model suradnje

Pukotine u nekadašnjem savezu EPP-a i S&D-a postale su očite i tijekom saslušanja novih povjerenika, kada su se dvije grupacije međusobno blokirale iz političkih i nacionalnih razloga. Iako su kandidati na kraju potvrđeni, stari model suradnje pokazao se neodrživim.

Danas se Weber i García i dalje sastaju zbog nužne koordinacije, no njihov odnos više ne jamči stabilnost. Kako se približava nova raspodjela vodećih funkcija u Parlamentu 2027., sve je jasnije da je nekadašnji politički motor Unije ozbiljno oslabio — a neizvjesnost u odlučivanju postala novo pravilo.

