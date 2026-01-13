"Kao dvoje toksičnih bivših": Ovaj dvojac zadaje glavobolje Ursuli von der Leyen

Taj potez zapečatio je Weberove ambicije i trajno narušio odnos dvoje političara. Iako je Cioloș u međuvremenu nestao s političke scene, Weber i García ostali su na čelnim pozicijama, a animozitet među njima se s vremenom samo produbio — osobito otkako se EPP počeo oslanjati na krajnju desnicu kako bi progurao zakonodavstvo.