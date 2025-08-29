Kako napreduje evakuacija Ukrajinaca u Donbasu?

Ako evakuacijski timovi ne mogu ući u selo jer je razina opasnosti previsoka, ljudi se mole da hodaju, objašnjava policajac. On prepričava poziv starijeg para. "U selu Nikanorivka vodile su se teške borbe. Stariji par, koji je imao poteškoća s hodanjem, dovezao je nepokretnu ženu u kolicima u susjedno selo Biletsk. Rekli su da je ruska vojska upucala sina nepokretne žene, kao i njezine susjede koji su se sakrili u podrumu", prepričava Tunickij.