Klimatske promjene
Kako se živi u gradu u kojem temperature prelaze 48 stupnjeva? "Svake godine sve je gore"
Stanovnici jednog od najtoplijih mjesta na Zemlji svjedoče kako ekstremne vrućine iz godine u godinu sve više otežavaju svakodnevni život, rad i zdravlje.
Prema podacima europske službe za praćenje klimatskih promjena Copernicus, lipanj 2026. bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi te drugi najtopliji na globalnoj razini. Prosječna temperatura bila je za 1,39 Celzijevih stupnjeva viša od procijenjenog predindustrijskog prosjeka.
Iako su europski temperaturni rekordi privukli veliku pozornost, mnogo se manje govorilo o državama u kojima su posljedice ekstremnih vrućina još ozbiljnije.
U indijskom gradu Banda na sjeveru zemlje temperatura je u svibnju dosegnula čak 48,2 Celzijeva stupnja. Bio je to samo jedan od više dana ove godine kada je upravo taj grad zabilježio najvišu temperaturu u Indiji.
Klimatolog i povjesničar vremena Maximiliano Herrera, koji prati ekstremne vremenske prilike diljem svijeta, za Associated Press izjavio je da je Banda ove godine čak sedam puta proglašena najtoplijim mjestom na Zemlji.
Već u četiri ujutro 30 stupnjeva
Munni Devi i njezina četvorica sinova rade na gradskoj tržnici, gdje s utovarom i istovarom povrća počinju dok većina stanovnika još spava. U četiri sata ujutro temperatura već doseže 30 Celzijevih stupnjeva.
Sedamdesetogodišnja Devi kaže da su ljeta svake godine sve toplija, a da je ovogodišnje posebno teško. Posao kojim se bavi fizički je zahtjevan u svim vremenskim uvjetima, no tijekom toplinskog vala postaje gotovo nepodnošljiv. Unatoč tome, ona i njezini sinovi ne mogu si priuštiti ni jedan slobodan dan.
"Svi osjećamo vrućinu, ali zbog životnih okolnosti jednostavno je moramo podnositi," rekla je.
Na tržnici mladići guraju kolica uskim ulicama, dok žene na cesti razvrstavaju povrće. Mnogi kupci dolaze već u ranim jutarnjim satima kako bi kupnju obavili prije nego što nastupi najveća dnevna vrućina.
Devi i njezini sinovi rade od ranog jutra do podneva, nakon čega odlaze kući kako bi se barem malo odmorili. Međutim, ni ondje ne pronalaze veliko olakšanje jer je opskrba električnom energijom nepouzdana. Njezine unuke svakodnevno polijevaju vodom iz vrtnog crijeva kako bi ih rashladili.
"Kad nestane struje, ne rade ni stropni ventilatori. Ponekad je nema satima," ispričala je.
Bolnice pod velikim pritiskom
Porast temperatura donio je i veći broj pacijenata u jednoj od najvećih bolnica u regiji. Ljudi koji pate od posljedica vrućine, od nesvjestice do toplinskog udara, najčešće dolaze poslijepodne i navečer, pa su bolnički hodnici i odjeli prepuni.
Pacijenti sjede jedan do drugoga na klupama, članovi obitelji rashlađuju ih listovima papira, dok medicinsko osoblje među krevetima prenosi infuzijske otopine.
Ravnatelj bolnice dr. Abhishek Pranayami rekao je da se svako ljeto suočavaju s velikim priljevom pacijenata te da njihov broj iz godine u godinu raste.
Najčešće liječe osobe koje pate od dehidracije, proljeva, povraćanja i bolova u trbuhu, a takve zdravstvene tegobe sve su učestalije zbog visokih temperatura. Dok se neki oporave u nekoliko dana, drugima je potrebno znatno više vremena.
Noći provode na otvorenom
Ni nakon zalaska sunca Banda se ne hladi. Na gradskom željezničkom kolodvoru obitelji se često okupljaju do kasno u noć nadajući se da će otvoreni peroni i povremeni povjetarac biti ugodniji od njihovih malih domova koji su cijeli dan upijali toplinu.
Jedne takve večeri na kolodvoru je spavalo više desetaka ljudi pokušavajući pobjeći od nesnosne vrućine. Djeca i odrasli ležali su na dekama raširenima po kamenom peronu, svega nekoliko metara od parkiranih vlakova.
U blizini su muškarci i žene pokušavali zaspati na dekama pokraj blagajni unatoč jakoj rasvjeti. Među njima su ležali i psi, tražeći barem malo svježine.
Radnici čiji su domovi premali i prevrući za spavanje noć provode na dekama ispred ulaza u željeznički kolodvor, nastojeći uhvatiti nekoliko sati sna tijekom sparne noći.
Usprkos buci vozila i putnika koji neprestano dolaze i odlaze, mnogi spavaju na ručnicima ili čak izravno na šljunku jer im otvoreni prostori oko kolodvora pružaju najveću mogućnost za barem malo odmora.
Roditelji s malom djecom zbog nepodnošljive vrućine često uopće ne mogu zaspati pa ostaju na kolodvoru okupljeni oko pametnog telefona.
Klimatske promjene pogoršavaju stanje
Borba za malo svježine i sna postala je dio svakodnevice tijekom ljeta u gradovima poput Bande.
"Klimatske promjene pomiču prosjek," rekao je Abhiyant Tiwari, stručnjak za klimu i zdravlje iz organizacije NRDC India u New Delhiju.
"Banda je oduvijek bila poznata po vrućim ljetima. Ono što se sada mijenja jesu intenzitet vrućine, njezino trajanje i broj ljudi koji su izloženi opasnim uvjetima," dodao je.
Posebno zabrinjavaju visoke noćne temperature jer ljudima onemogućuju da se tijekom noći oporave od dnevnih vrućina.
Najviši predstavnik lokalnih vlasti u Bandi rekao je da su otvoreni centri za rashlađivanje, podijeljene stotine tisuća paketa oralne rehidracijske otopine te da je tijekom upozorenja na toplinski val pojačan nadzor nad bolnicama.
Okružni upravitelj Bande Amit Aasery dodao je da vlasti prate razinu podzemnih voda, vlažnost tla i gubitak vegetacije, istodobno nastojeći poboljšati opskrbu vodom i informiranost stanovništva. Ipak, priznaje da mogućnosti lokalnih vlasti imaju svoja ograničenja.
"Ono što se događa ovdje globalni je fenomen. To je posljedica klimatskih promjena. Mi smo ti koji snosimo njihove posljedice."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare