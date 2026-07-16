Kako se živi u gradu u kojem temperature prelaze 48 stupnjeva? "Svake godine sve je gore"

Sedamdesetogodišnja Devi kaže da su ljeta svake godine sve toplija, a da je ovogodišnje posebno teško. Posao kojim se bavi fizički je zahtjevan u svim vremenskim uvjetima, no tijekom toplinskog vala postaje gotovo nepodnošljiv. Unatoč tome, ona i njezini sinovi ne mogu si priuštiti ni jedan slobodan dan.