Beogradski nadbiskup za N1 o odnosima Hrvatske i Srbije: Previše energije odlazi na nepotrebno huškanje, umjesto da se traže zajedničke točke

"Moram reći da tamo gdje ja živim to ne osjećam. Ne vidim da postoji takva opasnost. Kao biskup i katolik smatram da previše energije odlazi na nepotrebno huškanje i govor mržnje, umjesto da se traže zajedničke točke. A njih je kroz povijest bilo mnogo. Tu su i miješani brakovi koji se ponovno sklapaju. Ljudi žive i drugim vrijednostima, a ne samo strahom i huškanjem. Mislim da trenutačna situacija na svjetskoj pozornici utječe i na naše ljude pa razmišljaju istim kategorijama koje gledaju na Bliskom istoku ili u rusko-ukrajinskom ratu."