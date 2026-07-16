LADISLAV NEMET
Beogradski nadbiskup za N1 o odnosima Hrvatske i Srbije: Previše energije odlazi na nepotrebno huškanje, umjesto da se traže zajedničke točke
U Lovranu su u tijeku Mediteranski teološki susreti, koji ove godine okupljaju teologe, crkvene predstavnike i intelektualce oko teme mira u vremenu sve izraženijih sukoba i globalnog naoružavanja.
Tim je povodom naš voditelj Hrvoje Krešić razgovarao s beogradskim nadbiskupom i kardinalom Ladislavom Nemetom, koji je govorio o militarizaciji svijeta, odnosima Hrvatske i Srbije, položaju Katoličke crkve u Srbiji te ulozi pape Lava u promicanju mira.
Nemet upozorava da svijet ponovno ulazi u razdoblje utrke u naoružanju, za koje je vjerovao da je ostalo iza završetka Hladnog rata.
"Nažalost, živimo u doba militarizacije i naoružavanja. Mislio sam da je to već prošlo, da je to bilo za vrijeme velikog Hladnog rata između dva velika bloka. Nakon raspada jednog bloka činilo se da cijela ljudska obitelj ide prema većem miru i zajedništvu. Nažalost, posljednjih godina, osobito od 2022., kada je Rusija napala Ukrajinu, stanje je mnogo gore. Ratovi se množe jedan za drugim, a stvara se dojam da bez militarizacije naša egzistencija nije sigurna i da budućnost ovisi o sve više oružja, a sve manje o međunarodnoj suradnji i dijalogu", rekao je Nemet.
Govoreći o tome kako se danas promatraju ljudi koji zagovaraju mir, Nemet priznaje da se često susreće s optužbama za naivnost.
"Nekad mi se čini kao da nas uzimaju za naivce. Kao da bez oružja nema mira. A nije baš tako. Veliki pokreti koji su nakon velikih ratova donijeli mir uvijek su bili vođeni ljudima koji su bili u manjini. Govoriti o miru danas nije popularno, ali postoje ljudi koji osjećaju moralnu i duhovnu odgovornost podignuti glas. Ovdje imamo isti princip, biti prorok mira. Prorok je gotovo uvijek sam ili u manjini, ali osjeća potrebu govoriti."
"Ne vidim da postoji opasnost"
Krešić ga je upitao i kako gleda na sve češće usporedbe vojnog naoružavanja Hrvatske i Srbije te osjeća li se u Srbiji atmosfera da prijeti opasnost od Hrvatske.
"Moram reći da tamo gdje ja živim to ne osjećam. Ne vidim da postoji takva opasnost. Kao biskup i katolik smatram da previše energije odlazi na nepotrebno huškanje i govor mržnje, umjesto da se traže zajedničke točke. A njih je kroz povijest bilo mnogo. Tu su i miješani brakovi koji se ponovno sklapaju. Ljudi žive i drugim vrijednostima, a ne samo strahom i huškanjem. Mislim da trenutačna situacija na svjetskoj pozornici utječe i na naše ljude pa razmišljaju istim kategorijama koje gledaju na Bliskom istoku ili u rusko-ukrajinskom ratu."
Govoreći o položaju Katoličke crkve u Srbiji, Nemet je rekao da katolici čine oko pet posto stanovništva te da Crkva može slobodno djelovati, ali se suočava s izazovima.
"Možemo djelovati mirno i slobodno, ali nedostaju nam sredstva. Proces restitucije nikako da bude završen i bilo bi nam važno da imamo više vlastitih sredstava, a manje ovisimo o stranim donatorima. Drugi veliki problem je iseljavanje mladih ljudi i mladih obitelji. Nekada su na rad u inozemstvo odlazili pojedinci, a danas odlaze cijele obitelji s djecom. To je velik udarac za Katoličku crkvu."
Na pitanje odlaze li katolici iz Srbije ponajviše u Hrvatsku, odgovorio je da je ekonomski motiv presudan.
"Od oko 300.000 katolika u Srbiji njih oko 80 posto su Mađari, a među ostalima značajan dio čine Hrvati. Vrlo rijetko netko odlazi u svoju matičnu državu. Mađari uglavnom odlaze u Njemačku ili Švicarsku, a Hrvati idu tamo gdje mogu bolje zaraditi. To nije pitanje emocija nego novca i sigurnosti. Ljudi žele svojoj djeci osigurati bolju budućnost."
Govoreći o odnosima Hrvatske i Srbije, Nemet smatra da su odnosi među građanima znatno bolji nego što se može zaključiti iz političke retorike.
"Potpuno se slažem da postoje dvije razine komunikacije. Na razini svakodnevnog života kontakti su mnogo bolji nego kada čitamo novine ili slušamo političare. Politika bi trebala biti usredotočena na zajedničko dobro, a zajedničko dobro nije samo moje dobro. Ta logika 'samo mi i mi prvi' jedan je od najvećih grijeha modernog društva jer sve ostalo stavlja po strani i usredotočuje se isključivo na vlastite interese."
"Papa je najjači moralni glas na svjetskoj sceni"
Krešić je s kardinalom razgovarao i o ulozi pape Lava, posebno u kontekstu rastućih međunarodnih napetosti i politike "Amerika na prvom mjestu".
"Papa je danas najjači moralni glas na svjetskoj sceni. Jedini koji može govoriti neovisno o političkim utjecajima. On uvijek jasno razlikuje evanđeoske vrijednosti od političkih događaja i sve procjenjuje kroz društveni nauk Katoličke crkve. Mir je tijekom prve godine pontifikata spomenuo više od 400 puta, ali ga nikada ne povezuje s jednom političkom stranom. U središte stavlja čovjeka i njegovo dostojanstvo, bez obzira na to s koje strane sukoba dolazi. U ime evanđelja poziva na pomirenje i mislim da je vrlo važno da se taj glas čuje, čak i ako ga mnogi neće poslušati."
Na kraju razgovora osvrnuo se i na izbor pape Lava, kojem je svjedočio kao član Kardinalskog zbora.
"Kontinuitet može biti i pozitivan i negativan. Svakog papu gledam kao posebnu osobu za određeni povijesni trenutak. Sigurno će neke vrijednosti koje je naglašavao papa Franjo ostati, ali osobnost pape Lava drugačija je i već sada donosi nove naglaske. Ne radi se o proturječju, nego o drukčijem pristupu. A što se tiče njegova izbora, budući da sam bio ondje, nisam se iznenadio", zaključio je beogradski nadbiskup Ladislav Nemet u razgovoru za N1.
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