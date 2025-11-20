"Kažnjivo smrću! Zatvorite ih???": Trump u dosad neviđenom napadu na demokrate

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je pozvao na uhićenje demokratskih zastupnika koji su pozvali pripadnike vojske i obavještajne službe da odbiju nezakonite naredbe koje bi administracija mogla izdati, nazvavši to “izdajničkim ponašanjem, kažnjivim smrću!”
“Zove se izdajničko ponašanje na najvišoj razini. Svaki od tih izdajnika naše zemlje trebao bi biti uhićen i izveden pred sud,” napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, prenosi CNN.
Referirao se na pola tuceta članova Kongresa koji su prethodno služili u vojsci ili obavještajnoj zajednici, a koji su ranije ovog tjedna objavili video na X-u pozivajući vojsku i obavještajnu zajednicu da “odbije nezakonite naredbe”.
Trump re-Truth… “HANG THEM GEORGE WASHINGTON WOULD” pic.twitter.com/PyDyuancPL— Christian Datoc (@TocRadio) November 20, 2025
“Njihove se riječi ne mogu tolerirati – više nećemo imati zemlju!!! Mora se dati primjer,” napisao je Trump, dodajući u sljedećoj objavi na Truth Socialu: “Zatvorite ih???”
Kasnije je u još jednoj objavi u četvrtak ujutro dodao “kažnjivo smrću!”, nakon što je podijelio objavu drugog korisnika koja je glasila: “Objesiti ih, George Washington bi!!!”
Oštra reakcija na "Trumpove prijetnje smrću"
CNN je kontaktirao Bijelu kuću i zastupnike koji su se pojavili u videu.
Vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries i njegovo rukovodstvo objavili su oštro priopćenje protiv onoga što su opisali kao Trumpove prijetnje smrću protiv tih zastupnika.
Donald Trump should keep his reckless mouth shut. pic.twitter.com/rTU7ALPUqj— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 20, 2025
“U kontaktu smo s Nadzornikom Zastupničkog doma i Policijom Kongresa SAD-a kako bismo osigurali sigurnost tih zastupnika i njihovih obitelji. Donald Trump mora odmah izbrisati te neuračunljive objave na društvenim mrežama i povući svoju nasilničku retoriku prije nego što netko strada,” stoji, među ostalim, u priopćenju.
The President of the United States just called for Democratic members of Congress to be executed. "HANG THEM", he posted.— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) November 20, 2025
If you're a person of influence in this country and you haven't picked a side, maybe now would be the time to pick a fucking side. pic.twitter.com/NtQhUe5wyn
U videu su zastupnici rekli: “Nitko ne mora izvršavati naredbe koje krše zakon ili naš Ustav,” dodajući: “Znajte da stojimo uz vas. … Ne napuštajte brod.” Zastupnici nisu naveli koje su naredbe pripadnici službi dobili, ili bi mogli dobiti, a koje bi bile nezakonite.
Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u srijedu da će Ministarstvo pravosuđa “vrlo pomno proučiti” postupke tih zastupnika, nazvavši ih “odvratnim i neprikladnim prikazom navodnog vodstva Demokratske stranke”.
