Oglas

POZVAO NA UHIĆENJE

"Kažnjivo smrću! Zatvorite ih???": Trump u dosad neviđenom napadu na demokrate

author
N1 Info
|
20. stu. 2025. 19:32
Donald Trump
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je pozvao na uhićenje demokratskih zastupnika koji su pozvali pripadnike vojske i obavještajne službe da odbiju nezakonite naredbe koje bi administracija mogla izdati, nazvavši to “izdajničkim ponašanjem, kažnjivim smrću!”

Oglas

“Zove se izdajničko ponašanje na najvišoj razini. Svaki od tih izdajnika naše zemlje trebao bi biti uhićen i izveden pred sud,” napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, prenosi CNN.

Referirao se na pola tuceta članova Kongresa koji su prethodno služili u vojsci ili obavještajnoj zajednici, a koji su ranije ovog tjedna objavili video na X-u pozivajući vojsku i obavještajnu zajednicu da “odbije nezakonite naredbe”.

“Njihove se riječi ne mogu tolerirati – više nećemo imati zemlju!!! Mora se dati primjer,” napisao je Trump, dodajući u sljedećoj objavi na Truth Socialu: “Zatvorite ih???”

Kasnije je u još jednoj objavi u četvrtak ujutro dodao “kažnjivo smrću!”, nakon što je podijelio objavu drugog korisnika koja je glasila: “Objesiti ih, George Washington bi!!!”

Oštra reakcija na "Trumpove prijetnje smrću"

CNN je kontaktirao Bijelu kuću i zastupnike koji su se pojavili u videu.

Vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries i njegovo rukovodstvo objavili su oštro priopćenje protiv onoga što su opisali kao Trumpove prijetnje smrću protiv tih zastupnika.

“U kontaktu smo s Nadzornikom Zastupničkog doma i Policijom Kongresa SAD-a kako bismo osigurali sigurnost tih zastupnika i njihovih obitelji. Donald Trump mora odmah izbrisati te neuračunljive objave na društvenim mrežama i povući svoju nasilničku retoriku prije nego što netko strada,” stoji, među ostalim, u priopćenju.

U videu su zastupnici rekli: “Nitko ne mora izvršavati naredbe koje krše zakon ili naš Ustav,” dodajući: “Znajte da stojimo uz vas. … Ne napuštajte brod.” Zastupnici nisu naveli koje su naredbe pripadnici službi dobili, ili bi mogli dobiti, a koje bi bile nezakonite.

Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u srijedu da će Ministarstvo pravosuđa “vrlo pomno proučiti” postupke tih zastupnika, nazvavši ih “odvratnim i neprikladnim prikazom navodnog vodstva Demokratske stranke”.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SAD demokrati demokratski zastupnici donald trump trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ