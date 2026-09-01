"velika čast i privilegija"
Keir Starmer odlazi i iz britanskog parlamenta
Bivši britanski premijer Keir Starmer objavio je da se povlači i s mjesta zastupnika u parlamentu. Njegova odluka otvorit će put prijevremenim izborima u izbornoj jedinici Holborn i St Pancras u Londonu.
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Keir Starmer potvrdio je da nakon 11 godina napušta mjesto zastupnika za londonsku izbornu jedinicu Holborn i St Pancras. Odluka znači da će se u toj izbornoj jedinici morati održati dopunski izbori.
Starmer je u izjavi za lokalni list rekao da mu je bila "velika čast i privilegija" predstavljati građane te izborne jedinice, ali da sada želi svoju energiju usmjeriti prema međunarodnim pitanjima, javlja BBC.
Posebno će se baviti temama poput obrane, sigurnosti, trgovine i tehnologije, u vremenu velikih geopolitičkih promjena.
Njegova odluka dolazi nakon višemjesečnih nagađanja o tome hoće li nakon odlaska s premijerske dužnosti zadržati mjesto u parlamentu. Ubrzo nakon ostavke na mjesto premijera Starmer je govorio kako namjerava ostati zastupnik barem do sljedećih općih izbora.
Sad je ipak odlučio ranije "predati palicu nasljedniku".
Nastavlja borbu protiv nasilja nad ženama
Starmer je najavio i da neće napustiti jedno od pitanja kojim se dugo bavio – borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama.
Istaknuo je da je na tom području radio još prije ulaska u parlament te da ga želi nastaviti i nakon završetka političke karijere u Westminsteru.
Njegov odlazak iz parlamenta tako označava novi zaokret u njegovoj karijeri. Nakon godina provedenih u britanskoj politici, Starmer se sad želi usredotočiti na međunarodne odnose i pitanja obrane, sigurnosti i globalne suradnje.
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