Kijev napao termoelektrane u Donecku: Brojna naselja bez struje

Denis Pušilin, proruski čelnik regije Doneck, objavio je putem aplikacije telegram kako su ukraijnske snage u noćnom napadu oštetile dvije tamošnje termoelektrane ostavivši tako brojna naselja bez električne energije.
Zbog napada su zatvorene termoelektrane Zuivska i Starobeševe, a na teren su izašle ekipe za hitne slučajeve kako bi otklonile kvarove.
Samo dan ranije Pušilin je kazao kako su Ukrajinci u napadu dronovima na energetsku infrastrukturu regije bez struje ostavili oko 500,000 osoba.
Ukrajinska strana nije potvrdila ovaj napad.
Posljednjih tjedana Kijev je poduzeo više dalekometnih napada dronovima na energetsku infrastrukturu dijelova Donecka koji je pod ruskom kontrolom s ciljem podrivanja ruske sposobnosti za nastavak rata.
