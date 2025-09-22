Dvoje ljudi, isti posao, različite plaće: Stižu nove obveze, ali i prava, evo što se mijenja

Fraze poput 'mogućnosti napredovanja' i 'poticajnog okruženja' često ne otkrivaju na što se to konkretno odnosi, pa kandidati za posao nerijetko vrlo brzo nakon zapošljavanja požale što su se uopće prijavili. Novom direktivom se navodi da kandidati za zapošljavanje imaju pravo od potencijalnog poslodavca dobiti informacije o početnoj plaći ili njenom rasponu za radno mjesto za koje se prijavljuju. Uz to, poslodavci ne smiju pitati potencijalne zaposlenike o njihovim plaćama na prethodnim radnim mjestima, ali ih ne smiju spriječiti u otkrivanju te informacije da bi ostvarili pravo na jednaku plaću.