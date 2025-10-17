Kina je pronašla bolnu točku Donalda Trumpa

Prošlog je tjedna kinesko Ministarstvo trgovine objavilo dokument pod nazivom „Objava br. 62 iz 2025.” No to nije bio tek još jedan birokratski dopis – dokument je potresao krhko primirje oko carina između Kine i SAD-a.
Objava sadrži opsežna nova ograničenja izvoza rijetkih zemnih elemenata, čime je Peking dodatno učvrstio svoj nadzor nad globalnom opskrbom tim ključnim mineralima – i podsjetio Donalda Trumpa koliko prednosti Kina ima u trgovinskom ratu, piše BBC.
Kina gotovo u potpunosti dominira preradom rijetkih zemnih elemenata – ključnih za proizvodnju svega, od pametnih telefona do borbenih zrakoplova. Prema novim pravilima, strane tvrtke sada moraju dobiti odobrenje kineske vlade za izvoz proizvoda koji sadrže čak i minimalne količine rijetkih zemnih elemenata te su dužne navesti njihovu namjenu.
Kao odgovor, američki predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem dodatne carine od 100% na kinesku robu te uvođenjem kontrola izvoza ključnog softvera. „Ovo je Kina protiv svijeta. Oni su uperili bazuku u opskrbne lance i industrijsku bazu čitavog slobodnog svijeta – i mi to nećemo dopustiti“, rekao je američki ministar financija Scott Bessent.
U četvrtak je Kina optužila SAD da je „namjerno izazvao nepotrebno nerazumijevanje i paniku” oko ograničenja izvoza rijetkih zemnih elemenata. „Ako su zahtjevi za izvozne dozvole u skladu s propisima i ako je njihova namjena civilna, bit će odobreni“, dodao je glasnogovornik ministarstva trgovine.
Ovog su tjedna dvije najveće svjetske ekonomije također uvele nove lučke pristojbe za brodove jedna druge. Ovo novo zaoštravanje trgovinskog rata okončava razdoblje relativnog mira nakon što su u svibnju američki i kineski dužnosnici dogovorili privremeno primirje. Kasnije ovog mjeseca očekuje se susret Trumpa i kineskog predsjednika Xija Jinpinga, a stručnjaci su za BBC izjavili da će Kina, zahvaljujući novim ograničenjima, imati pregovaračku prednost.
Nova kineska pravila „šokirat će sustav” jer ciljano pogađaju slabe točke američkih opskrbnih lanaca, rekao je predavač međunarodnog poslovanja Naoise McDonagh s australskog Sveučilišta Edith Cowan. „Vremenski trenutak donošenja tih mjera ozbiljno je poremetio raspored pregovora koji su Amerikanci planirali“, dodao je.
Rijetki zemni elementi ključni su za proizvodnju širokog spektra tehnologija poput solarnih panela, električnih vozila i vojne opreme. Primjerice, jedan borbeni zrakoplov F-35 navodno zahtijeva više od 400 kilograma rijetkih zemnih elemenata za svoje nevidljive premaze, motore, radare i druge komponente.
Kina pokriva oko 70% svjetske opskrbe metalima koji se koriste za magnete u motorima električnih vozila, rekla je Natasha Jha Bhaskar iz savjetodavne tvrtke Newland Global Group. Peking je sustavno gradio svoju dominaciju u preradi rijetkih zemnih elemenata, istaknula je istraživačica kritičnih minerala Marina Zhang sa Sveučilišta za tehnologiju u Sydneyju. Zemlja je razvila golem kadar stručnjaka u tom području, dok je njezina mreža za istraživanje i razvoj godinama ispred konkurencije, dodala je.
Iako SAD i druge zemlje intenzivno ulažu u razvoj alternativnih izvora opskrbe izvan Kine, još su daleko od cilja. Australija, koja ima velike rezerve rijetkih zemnih elemenata, često se spominje kao potencijalni izazivač kineske dominacije, ali joj je infrastruktura za preradu i dalje nedovoljno razvijena, što čini proizvodnju skupom, rekla je Zhang. „Čak i ako SAD i svi njegovi saveznici preradu rijetkih zemnih elemenata proglase nacionalnim prioritetom, trebat će im barem pet godina da sustignu Kinu.“
Nova ograničenja nadovezuju se na mjere koje je Peking uveo u travnju i koje su izazvale globalnu nestašicu opskrbe, sve dok niz dogovora s Europom i SAD-om nije ublažio manjak. Najnoviji službeni kineski podaci pokazuju da je izvoz tih ključnih minerala u rujnu pao za više od 30% u odnosu na prethodnu godinu.
Analitičari, međutim, smatraju da kinesko gospodarstvo neće osjetiti ozbiljnije posljedice zbog tog pada izvoza. Rijetki zemni elementi čine vrlo mali dio kineskog BDP-a, koji iznosi oko 18,7 bilijuna dolara godišnje, rekla je profesorica Sophia Kalantzakos s njujorškog sveučilišta. Procjene govore da njihova vrijednost čini manje od 0,1% kineskog BDP-a. No, iako im je ekonomska vrijednost mala, njihova strateška važnost „ogromna je“, kazala je – jer Kini daju dodatnu polugu u pregovorima sa SAD-om.
Unatoč optužbama na račun Kine za „izdaju”, Bessent je ostavio prostor za pregovore. „Vjerujem da je Kina spremna na razgovor i optimističan sam da se situacija može smiriti“, izjavio je. Tijekom sastanka s izvršnim direktorom američke investicijske tvrtke Blackstone, Stephenom Schwarzmanom, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi također je naglasio potrebu za dijalogom. „Dvije strane trebaju učinkovito komunicirati, pravilno rješavati nesuglasice i promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj kinesko-američkih odnosa“, rekao je Wang prema priopćenju ministarstva.
Prema riječima profesorice Kalantzakos, Kina je nedavnim potezima „posložila sve figure na ploči” uoči novih trgovinskih pregovora sa SAD-om. U ograničavanju izvoza rijetkih zemnih elemenata Peking je pronašao svoj „najbolji trenutni instrument pritiska” na Washington kako bi postigao povoljniji dogovor, rekla je Bhaskar.
Jiao Yang sa Sveučilišta za menadžment u Singapuru smatra da, iako Kina trenutno ima prednost, Washington ima nekoliko strateških opcija. SAD bi mogao ponuditi smanjenje carina, što bi Pekingu bilo privlačno jer je trgovinski rat teško pogodio kineske proizvođače – izvoz u SAD pao je za 27% u odnosu na prethodnu godinu.
Washington bi također mogao zaprijetiti novim trgovinskim ograničenjima koja bi usporila razvoj kineskog tehnološkog sektora, rekao je McDonagh. Primjerice, Bijela kuća je već blokirala kinesku kupnju najnaprednijih Nvidia čipova. No, stručnjaci smatraju da će takve mjere imati ograničen učinak. „Mjere usmjerene na kinesku tehnološku industriju mogu usporiti Kinu, ali je ne mogu ‘zaustaviti preko noći’“, rekao je McDonagh.
„Kina može nastaviti funkcionirati čak i ako to znači veće troškove pod američkim izvoznim ograničenjima. No ako Kina prekine opskrbu rijetkim zemnim elementima, tada može stati industrija svih drugih. U tome je ključna razlika.“
