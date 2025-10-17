Kina je pronašla bolnu točku Donalda Trumpa

Iako SAD i druge zemlje intenzivno ulažu u razvoj alternativnih izvora opskrbe izvan Kine, još su daleko od cilja. Australija, koja ima velike rezerve rijetkih zemnih elemenata, često se spominje kao potencijalni izazivač kineske dominacije, ali joj je infrastruktura za preradu i dalje nedovoljno razvijena, što čini proizvodnju skupom, rekla je Zhang. „Čak i ako SAD i svi njegovi saveznici preradu rijetkih zemnih elemenata proglase nacionalnim prioritetom, trebat će im barem pet godina da sustignu Kinu.“