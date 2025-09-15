Trump natuknuo kako je postignut dogovor s Kinom oko TikToka

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je sugerirao da je postignut dogovor s Kinom kako bi TikTok ostao operativan u Sjedinjenim Državama, čime bi se zaključio višegodišnji proces koji je započeo tijekom njegova prvog mandata.
„Veliki trgovinski sastanak u Europi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine prošao je VRLO DOBRO! Uskoro će biti zaključen“, napisao je Donald Trump u ponedjeljak na Truth Socialu. „Dogovor je također postignut oko ‘određene’ kompanije koju su mladi u našoj zemlji jako željeli spasiti. Bit će jako sretni! U petak ću razgovarati s predsjednikom Xijem".
Kineski i američki diplomati ovaj tjedan sastajali su se u Madridu kako bi razgovarali o trgovini i drugim pitanjima. Ministar financija Scott Bessent, koji je predvodio najnoviji krug trgovinskih pregovora s Kinom u ime Sjedinjenih Država, rekao je da je TikTok jedna od tema o kojima će se vjerojatno razgovarati, piše CNN.
Trump je više puta produživao samonametnuti rok za postizanje dogovora s Kinom o prodaji barem dijela američkog poslovanja TikToka vlasniku iz SAD-a ili s američkom podrškom. Dvostranački zakon koji je usvojio Kongres i potpisao bivši predsjednik Joe Biden zabranjuje TikTok u Sjedinjenim Državama, osim ako njegov vlasnik iz Kine ne proda svoj udio u američkim poslovima te društvene mreže.
Najnoviji rok bio je produžen do 17. rujna.
