"Vrlo dobro"

Trump natuknuo kako je postignut dogovor s Kinom oko TikToka

author
N1 Info
|
15. ruj. 2025. 14:54
FILE PHOTO: The U.S. flag and the TikTok logo seen through broken glass are seen in this illustration taken January 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
REUTERS/Dado Ruvic/

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je sugerirao da je postignut dogovor s Kinom kako bi TikTok ostao operativan u Sjedinjenim Državama, čime bi se zaključio višegodišnji proces koji je započeo tijekom njegova prvog mandata.

„Veliki trgovinski sastanak u Europi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine prošao je VRLO DOBRO! Uskoro će biti zaključen“, napisao je Donald Trump u ponedjeljak na Truth Socialu. „Dogovor je također postignut oko ‘određene’ kompanije koju su mladi u našoj zemlji jako željeli spasiti. Bit će jako sretni! U petak ću razgovarati s predsjednikom Xijem".

Kineski i američki diplomati ovaj tjedan sastajali su se u Madridu kako bi razgovarali o trgovini i drugim pitanjima. Ministar financija Scott Bessent, koji je predvodio najnoviji krug trgovinskih pregovora s Kinom u ime Sjedinjenih Država, rekao je da je TikTok jedna od tema o kojima će se vjerojatno razgovarati, piše CNN.

Trump je više puta produživao samonametnuti rok za postizanje dogovora s Kinom o prodaji barem dijela američkog poslovanja TikToka vlasniku iz SAD-a ili s američkom podrškom. Dvostranački zakon koji je usvojio Kongres i potpisao bivši predsjednik Joe Biden zabranjuje TikTok u Sjedinjenim Državama, osim ako njegov vlasnik iz Kine ne proda svoj udio u američkim poslovima te društvene mreže.

Najnoviji rok bio je produžen do 17. rujna.

Donald Trump Kina SAD TikTok

