Trump natuknuo kako je postignut dogovor s Kinom oko TikToka

Kineski i američki diplomati ovaj tjedan sastajali su se u Madridu kako bi razgovarali o trgovini i drugim pitanjima. Ministar financija Scott Bessent, koji je predvodio najnoviji krug trgovinskih pregovora s Kinom u ime Sjedinjenih Država, rekao je da je TikTok jedna od tema o kojima će se vjerojatno razgovarati, piše CNN.