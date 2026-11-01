AFP/PEDRO PARDO

Kineska komunistička partija pojačat će nadzor nad svojim kadrovima, pobliže provjeravajući njihovu imovinu, društvene kontakte i aktivnosti na internetu kako bi spriječila korupciju ili nelojalnost, navodi se u dokumentu objavljenom u nedjelju.

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Dokument također poziva na unapređenje unutarnje „demokracije” u stranci, kako bi se bolje definirale ovlasti dužnosnika i zajamčila rasprava o različitim mišljenjima pri donošenju odluka.

Te su mjere sadržane u odluci Centralnog komiteta objavljenoj u nedjelju, nekoliko dana nakon završetka godišnje plenarne sjednice u Pekingu posvećene upravljanju i borbi protiv korupcije – pošasti u državnom aparatu.

Tekst, koji utvrđuje stranačke smjernice, poziva na bolji nadzor nad rukovodećim kadrovima te na „provođenje provjera kada imovina i troškovi njihovih obitelji očito premašuju njihove redovite prihode”.

Predviđa se i jačanje nadzora nad „gospodarskim aktivnostima” njihovih bračnih drugova, djece te bračnih drugova njihove djece.

Stranka također obećava borbu protiv korupcije koja uključuje virtualne valute, međunarodne financijske tokove i blockchain, tehnologiju koja se među ostalim koristi za transakcije digitalnom imovinom.

Dokument poziva isto tako na jačanje kontrole nad „aktivnostima članova stranke na internetu”. Poziva na provođenje dubljih istraga o kadrovima, osobito radi boljeg uvida u „njihove društvene odnose”.

U pogledu upravljanja, u tekstu se poziva na „povećanje kvalitete unutarnje demokracije u stranci”.

Čelnici stranke na čelu svake institucije moraju tako „pozorno slušati drukčija mišljenja, ispravno se odnositi prema mišljenjima manjine te izbjegavati praksu monopoliziranja rasprave i odlučivanja, kao i pokroviteljske odnose”, naglašava se.

„Ne mogu samostalno odlučivati o onome o čemu se mora raspravljati kolektivno, niti svoju osobnu volju nametati umjesto kolektivne odluke rukovodećih timova”, napominje se u dokumentu.

Time se ponovno potvrđuje načelo „kolektivnog vođenja”, prema kojemu se o važnim pitanjima mora odlučivati zajednički, a ne odlukom pojedinog dužnosnika.

Prema ocjenama brojnih analitičara, predsjednik Xi Jinping vlada znatno osobnijim stilom od dolaska na vlast krajem 2012. godine. Međutim, ništa ne ukazuje na to da su odredbe novoga dokumenta usmjerene protiv njegova načina upravljanja.