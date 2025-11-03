EK: Ukrajina je vrlo predana pristupanju EU, ali treba provesti duboke reforme

Ukrajina pokazuje "izvanrednu predanost" pridruživanju EU-u, ali mora obrnuti negativne trendove u borbi protiv korupcije koje odnedavno bilježi i ubrzati reforme na području vladavine prava, navodi se u nacrtu teksta Europske komisije u koji je u ponedjeljak uvid imao Reuters.
Ukrajina je podnijela zahtjev za pridruživanjem EU-u nekoliko dana nakon što je Rusija pokrenula invaziju u veljači 2022. Ta zemlja poduzima napore kako bi napredovala u kandidaturi, unatoč ratnim izazovima s kojima se nosi, a tu joj ambiciju otežava i Mađarska, članica Europske unije koja blokira Kijev da formalno prijeđe u sljedeću fazu pregovora.
U tekstu koji čiji izvješće o proširenju EU-a koje bi trebalo biti usvojeno u utorak, navodi se da je "unatoč vrlo teškim okolnostima u kojima se zemlja nalazi zbog ruskog agresijskog rata, Ukrajina nastavila pokazivati izvanrednu predanost putu pristupanja EU tijekom protekle godine".
Pohvalivši Ukrajinu za pokretanje reformi, Europska komisija također je ocijenila da Kijev treba postići veći napredak u neovisnosti pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminala i poštivanju civilnog društva.
Europski dužnosnici ranije su izrazili zabrinutost zbog koraka poduzetih u srpnju, kojima je namjera bila uspostava veće kontrole glavnog ukrajinskog tužitelja, koji je politički imenovan, nad državnim uredom za borbu protiv korupcije i posebnim tužiteljskim tijelom.
Pod pritiskom prosvjeda, premda rijetkih u ovo ratno vrijeme za zemlju, ukrajinsko je vodstvo brzo promijenilo odluku, ali je afera svejedno privukla pozornost ukrajinskih pristaša u Bruxellesu i prijestolnicama članica EU-a.
"Nedavni negativni trendovi, uključujući rastući pritisak na specijalizirane agencije za borbu protiv korupcije i civilno društvo, moraju se odlučno preokrenuti", navodi Komisija u nacrtu teksta.
Pristupanje EU-u zahtijeva jednoglasnu podršku svih članica bloka.
Iako gotovo sve vlade Europske unije javno podržavaju težnje Ukrajine za EU, ne postoje planovi da se zemlja pridruži tom političkom bloku u bliskoj budućnosti.
Ukrajinska vlada signalizirala je Bruxellesu da namjerava dovršiti pregovore o pristupanju do kraja 2028.
„Komisija je predana podršci ovom ambicioznom cilju, ali smatra da je za njegovo postizanje potrebno ubrzanje tempa reformi, posebno u pogledu temeljnih načela, najviše vladavine prava“, navodi se.
U nacrtu izvješća Komisija je također dala naslutiti da se u budućim krugovima proširenja moraju bolje zaštititi standardi demokracije.
„Kako bi se pobrinula da nove države članice nastave štititi i održavati rezultate u području vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, Komisija smatra da bi budući ugovori o pristupanju trebali sadržavati jače mjere prevencije nazadovanja u obvezama preuzetim tijekom pregovora o pristupanju“, navodi se.
