EK: Ukrajina je vrlo predana pristupanju EU, ali treba provesti duboke reforme

Ukrajina je podnijela zahtjev za pridruživanjem EU-u nekoliko dana nakon što je Rusija pokrenula invaziju u veljači 2022. Ta zemlja poduzima napore kako bi napredovala u kandidaturi, unatoč ratnim izazovima s kojima se nosi, a tu joj ambiciju otežava i Mađarska, članica Europske unije koja blokira Kijev da formalno prijeđe u sljedeću fazu pregovora.