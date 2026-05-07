poljoprivredno zemljište
Kraljevska obitelj UAE-a profitira od više od 71 milijun eura subvencija EU-a
Kontrola poljoprivrednog zemljišta u Europi omogućila Al Nahyanovima dio isplata farmama
Može se otkriti da vladajuća kraljevska obitelj Ujedinjenih Arapskih Emirata profitira od desetaka milijuna eura subvencija EU-a za uzgoj usjeva namijenjenih izvozu u Zaljev.
Prekogranična istraga organizacije DeSmog, podijeljena s Guardianom, otkrila je da su podružnice pod kontrolom obitelji Al Nahyan u šest godina primile više od 71 milijun eura (61 milijun funti) za poljoprivredno zemljište koje kontroliraju u Rumunjskoj, Italiji i Španjolskoj.
Obitelj Al Nahyan druga je najbogatija obitelj na svijetu, s procijenjenim bogatstvom većim od 320 milijardi dolara (235 milijardi funti), uglavnom stečenim zahvaljujući golemim naftnim rezervama Emirata.
Subvencije u okviru zajedničke poljoprivredne politike (CAP) čine trećinu ukupnog proračuna EU-a, pri čemu se svake godine oko 54 milijarde eura isplaćuje poljoprivrednicima i ruralnim područjima diljem Unije.
No nepoznat dio tog novca završava u rukama stranih investitora – uključujući one pod kontrolom autokratskih država.
DeSmog je, u partnerstvu sa španjolskim El Diariom i rumunjskim portalom G4Media, analizirao podatke za tisuće korisnika CAP subvencija između 2019. i 2024. godine te pratio 110 europskih isplata subvencija mreži kompanija i podružnica pod kontrolom obitelji Al Nahyan i jednog od njezinih državnih investicijskih fondova, ADQ-a.
Najveći dio tih isplata otišao je rumunjskoj poljoprivrednoj kompaniji Agricost, vlasniku najveće farme u EU-u, površine 57.000 hektara, što je pet puta više od površine Pariza.
Poljoprivredne subvencije EU-a nerazmjerno pogoduju velikim zemljoposjednicima – Guardianova istraga iz 2024. pokazala je da je samo 17 milijardera između 2018. i 2021. primilo više od tri milijarde eura. Sam Agricost je 2024. godine dobio 10,5 milijuna eura izravnih plaćanja – više od 1.600 puta više od prosječne farme u EU-u.
Aktivisti zabrinuti
Aktivisti su izrazili zabrinutost zbog činjenice da UAE, koji je često osuđivan zbog zatvaranja aktivista, kriminalizacije homoseksualnosti i brojnih optužbi za mučenje – što UAE redovito negira – prima redovite poljoprivredne subvencije EU-a.
Obitelj Al Nahyan i kompanije spomenute u članku nisu odgovorile na više zahtjeva za komentar. ADQ je odbio komentirati.
Nalazi dolaze u trenutku kada kreatori politika raspravljaju o budućnosti sustava subvencija. Europska komisija objavila je u srpnju 2025. prijedlog novog kruga CAP plaćanja za razdoblje od 2028. do 2034., koji bi mogao ograničiti zemljišne potpore na 100.000 eura godišnje po poljoprivredniku.
Glasnogovornik Europske komisije izjavio je da smatra kako bi “potpora prihodima kroz CAP plaćanja trebala biti bolje usmjerena, uključujući smanjenje i ograničavanje plaćanja za najveće farme”, te je pozvao Europski parlament i Vijeće da podrže predložene promjene.
“CAP ne pomaže europskim poljoprivrednicima; on nastavlja bogatiti najimućnije zemljoposjednike”, rekla je Faustine Bas-Defossez, direktorica za prirodu, zdravlje i okoliš pri Europskom uredu za okoliš. “A sada, što je još gore, financira autokratske režime.”
Obitelj Al Nahyan najmoćnija je monarhija u UAE-u, koji se sastoji od sedam federativnih država, svaka sa svojom kraljevskom obitelji. Na čelu je šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vladar Abu Dhabija i predsjednik UAE-a.
U nešto više od 15 godina emiratska dinastija etablirala se kao važan globalni poljoprivredni igrač, kupujući velike površine zemljišta i agrokompanije diljem Afrike, Južne Amerike i Europe. UAE danas kontrolira oko 960.000 hektara poljoprivrednog zemljišta širom svijeta.
Ta ekspanzija dio je šire strategije prehrambene sigurnosti Emirata, usmjerene na osiguravanje opskrbe hranom u zemlji u kojoj visoke temperature, nedostatak vode i pjeskovito tlo otežavaju uzgoj usjeva. UAE trenutačno uvozi do 90 posto hrane.
Istraga je pokazala da se širenje unutar EU-a odvijalo kroz tri glavne kompanije u Španjolskoj, Italiji i Rumunjskoj.
Rumunjska farma prodana za 230 milijuna eura
Agricost, golema rumunjska farma, kupljena je 2018. godine za procijenjenih 230 milijuna eura preko emiratske agrokompanije Al Dahra. Al Dahru je osnovao brat predsjednika UAE-a, šeik Hamdan bin Zayed Al Nahyan, prije nego što je državni fond ADQ 2020. kupio 50 posto kompanije.
Podaci o trenutačnoj vlasničkoj strukturi Al Dahre nisu javno dostupni, no DeSmog navodi da je kompanija i dalje povezana s članovima uprave, kojom predsjedava šeik Hamdan bin Zayed, kao i njegov sin šeik Zayed bin Hamdan Al Nahyan, suprug predsjednikove kćeri.
Od 2012. Al Dahra je također kupila više poljoprivrednih kompanija u Španjolskoj, koje upravljaju s više od 8.000 hektara zemljišta. Zajedno su između 2015. i 2024. primile više od pet milijuna eura CAP subvencija, pokazala je analiza DeSmoga.
Španjolske i rumunjske farme UAE-a uzgajaju lucernu i druge kulture za stočnu hranu, pri čemu je većina proizvodnje namijenjena izvozu, uključujući izvoz u Zaljev. Al Dahra ima dugoročni ugovor s vladom UAE-a za opskrbu stočnom hranom, koja se dijelom koristi za brzo rastući sektor proizvodnje mliječnih proizvoda.
ADQ je 2022. godine kupio i Unifrutti, proizvođača svježeg voća procijenjene vrijednosti 830 milijuna dolara. Prema DeSmogovoj analizi, talijanske farme Unifruttija primile su najmanje 186.000 eura CAP subvencija u tri godine nakon prodaje.
Visina isplata UAE-u odražava ozbiljne probleme u načinu izračuna CAP subvencija, koje se uglavnom temelje na površini obrađenog zemljišta. Prijedlog Europske komisije o ograničenju izravnih plaćanja pogodio bi tek mali dio (0,5 posto) najvećih zemljoposjednika u EU-u, koji danas dobivaju 16 posto ukupnog CAP proračuna.
"Skandal koji se skriva..."
Primanje subvencija EU-a od strane UAE-a “skandal je koji se skriva naočigled”, rekao je Thomas Waitz, austrijski zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu i koordinator stranke za poljoprivredni odbor.
“Devedeset i devet posto stvarnih europskih poljoprivrednika prima manje od 100.000 eura subvencija. Taj novac nikada nije bio namijenjen fosilnim dinastijama, već jačanju pravih europskih farmera.”
Subvencionirane farme samo su jedan dio poljoprivredne ekspanzije Al Dahre i ADQ-a u Europi – koja uključuje mlinove za žitarice u Grčkoj i Bugarskoj, kao i velike mljekarske farme u Srbiji.
Iako je tehnički riječ o državnom fondu, stručnjaci tvrde da ADQ čvrsto kontrolira vladajuća kraljevska obitelj UAE-a.
