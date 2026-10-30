NAJOSJETLJIVIJE PITANJE
Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman s Putinom razgovarati o teritoriju
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovarati o najosjetljivijim pitanjima, uključujući teritorij, kako bi se otvorio put prema završetku rata, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.
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U razgovoru za finski list Helsingin Sanomat, Sibiha je otkrio da su finski predsjednik Alexander Stubb i norveški premijer Jonas Gahr Støre, tijekom telefonskog razgovora s Putinom, prenijeli dvije poruke Kijeva: zahtjev za prekidom vatre i prijedlog sastanka Zelenskog i ruskog predsjednika.
"Želimo taj sastanak i spremni smo za njega. Vjerojatno samo susret Zelenskog i Putina može donijeti novu kvalitetu pregovorima.Zelenski je spreman razgovarati o najtežim i najosjetljivijim pitanjima, uključujući teritorijalno pitanje", rekao je Sibiha, piše Kyiv Post.
Dodao je da bi izravni razgovori mogli omogućiti napredak u pitanjima poput razmjene zarobljenika i povratka ukrajinske djece koju je otela Rusija.
Ukrajini pritom nije važno gdje bi se sastanak održao, sve dok to nisu Moskva ili Bjelorusija. Sibiha je ruski poziv Zelenskom da dođe u Moskvu nazvao "neozbiljnim".
Europa treba aktivniju ulogu
Ukrajinski ministar pozdravio je inicijativu finskog i norveškog čelnika, ocijenivši da je razgovor s Putinom korak naprijed u diplomatskim nastojanjima. Očekuje i nastavak trostranih pregovora Ukrajine, SAD-a i Rusije u Abu Dhabiju u studenome.
"Ti će razgovori pokazati ima li Rusija ozbiljnu namjeru okončati rat diplomatskim putem", rekao je Sibiha, dodajući da Kijev zasad ne vidi takve naznake.
Istaknuo je i da Europa mora preuzeti aktivniju ulogu u mirovnim pregovorima, ali ne na štetu suradnje sa SAD-om. Prema njegovoj procjeni, administracija Donalda Trumpa sve više izlazi ususret ruskim zahtjevima, što je dodatni razlog za snažnije europsko diplomatsko djelovanje.
Unatoč tome, smatra da Ukrajina ne može završiti rat niti dobiti stvarna sigurnosna jamstva bez američke potpore.
"Nije realno okončati rat bez njih niti dobiti stvarna sigurnosna jamstva za budućnost bez njih", poručio je.
Kremlj i dalje inzistira na Moskvi
Američki predsjednik Donald Trump 28. listopada izrazio je nadu da bi se sastanak s Putinom i Zelenskim mogao održati "vrlo skoro".
Kremlj nije isključio mogućnost susreta, ali tvrdi da datum još nije određen i da su potrebne opsežne pripreme. Zelenski je predložio sastanak na marginama summita G20 u SAD-u u prosincu, no glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tu je mogućnost odbacio.
Moskva i dalje poziva ukrajinskog predsjednika da dođe u Rusiju, dok Zelenski inzistira na neutralnom teritoriju. Putin je ranije tvrdio da bi Zelenskijeva sigurnost u Moskvi bila zajamčena.
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