"Maske, filmovi, usamljene šetnje" — kako izgleda život na zaraženom kruzeru
Prije samo mjesec dana krenuli su na pustolovno putovanje prema nekim od najudaljenijih otoka na svijetu. Očekivali su ih susreti s kitovima, dupinima i pingvinima; mamili su ih krajolici ledenih prostranstava, strmih litica i valovitih zelenih brežuljaka.
Sada su izolirani u svojim kabinama, zarobljeni na brodu usidrenom u Atlantiku, poduzimajući sve što mogu kako bi se zaštitili od izbijanja smrtonosnog virusa.
Za gotovo 150 putnika na brodu MV Hondius nadolazeći dani puni su neizvjesnosti, piše CNN.
Nakon izbijanja hantavirusa – koji uzrokuje umor, groznicu, a može dovesti i do zatajenja organa i smrti – troje putnika je preminulo. Još troje za koje se smatra da su zaraženi bit će evakuirani u nadolazećim satima.
Svi ostali moraju čekati, barem zasad. Španjolska je pristala primiti brod na Kanarskim otocima za tri do četiri dana. Do tada će brod ostati usidren uz obalu Praie na Zelenortskim Otocima, dok će se ljudi na njemu truditi ne razboljeti se.
U međuvremenu mnogi od njih pokušavaju izvući najbolje iz neizvjesne situacije, a neki putem objava na društvenim mrežama nude uvid u svoj život na brodu.
Kasem Hato, vloger specijaliziran za putovanja, objavio je snimke s palube broda na kojima se vidi udaljeno kopno.
„Ono što vidite ispred nas tamo je država Zelenortski Otoci, ali nije nam dopušteno iskrcati se“, govori na arapskom dok pokazuje prema obali te zapadnoafričke zemlje – koja je trebala biti posljednja postaja broda.
Putnicima je naređena izolacija i uvedene su stroge higijenske mjere. Ipak, unatoč okolnostima, turistički operater Oceanwide Expeditions tvrdi da putnici ostaju smireni.
„Većina ljudi na brodu vrlo mirno prihvaća situaciju“, kaže Hato u jednom od videa koje je objavio s palube iznad mora i iz svoje kabine.
Također umanjuje strahove od eskalacije zaraze.
"Virus nije nov"
„Ovaj virus nije nov u svijetu. Da je trebao postati epidemija, to bi se već odavno dogodilo“, kaže.
Iako se sumnja da je na brodu došlo do prijenosa s čovjeka na čovjeka, Maria Van Kerkhove, vršiteljica dužnosti direktorice za upravljanje epidemijama i pandemijama pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), vjeruje da se to vjerojatno dogodilo samo među vrlo bliskim kontaktima, poput bračnih partnera i osoba koje pružaju medicinsku skrb. Rizik za širu javnost vrlo je nizak, kaže ona.
Dvoje preminulih putnika bili su bračni par. Među oboljelima koji bi uskoro trebali biti evakuirani nalazi se osoba „povezana“ s trećom preminulom osobom, prema navodima vlasti, kao i jedan liječnik.
Iako putnici situaciju shvaćaju ozbiljno, ne paničare, rekao je Hato za CNN.
„Svima nam je jako žao onih koji su preminuli jer smo s njima dijelili prekrasno putovanje te njihovim obiteljima izražavamo sućut“, rekao je.
Drugi putnik koji je razgovarao s CNN-om, Jake Rosmarin, rekao je da su, osim onih koji su se razboljeli, „svi ostali na brodu dobro i raspoloženi“. Naglasio je napore posade da putnike održi sigurnima, informiranima i što ugodnijima.
Fotografkinja divljih životinja Alejandra Rendon također je pohvalila posadu zbog „upravljanja tako nevjerojatnom i nesretnom situacijom“.
Prema navodima turističkog operatera i WHO-a, posada provodi vrijeme brinući se o putnicima i dezinficirajući brod.
I putnici daju svoj doprinos
Hato je rekao za CNN da kapetan broda i uprava redovito obavještavaju putnike o novim informacijama čim ih dobiju.
„Pokušavamo slijediti preporuke koje smo dobili, poput smanjivanja izravnog kontakta s drugim putnicima i što češće dezinfekcije ruku“, rekao je Hato.
„Naši dani prolaze gotovo normalno“, dodao je, rekavši da je moral na brodu i dalje visok. „Pokušavamo ostati zaokupljeni čitanjem, gledanjem filmova, ispijanjem toplih napitaka i slično.“
Rosmarin je rekao da su na brod dopremljene dodatne medicinske zalihe i oprema te da putnici poduzimaju mjere opreza poput nošenja maski i održavanja fizičke distance.
Putnici mogu dobiti obroke dostavljene u kabine i sami šetati palubama kako bi udahnuli svjež zrak, ali ne smiju se okupljati u zajedničkim prostorijama, dodao je.
