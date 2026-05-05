Oglasio se putnik s kruzera na kojem je izbio opasan virus: "Sjetite se da se to ne događa negdje daleko"

Južnoafrički ministar zdravstva Aaron Motsoaledi rekao je za BBC da je britanski pacijent u kritičnom stanju i hospitaliziran u privatnoj ustanovi. “O njemu se brinu. Kao što znate, za hantavirus, kao i za većinu virusa, ne postoji specifično liječenje, pa prima simptomatsku terapiju i potporu koliko je moguće”, rekao je. Dodao je da će sada pratiti i testirati zdravstvene radnike te sve koji su bili u kontaktu s pacijentom.