Oglasio se putnik s kruzera na kojem je izbio opasan virus: "Sjetite se da se to ne događa negdje daleko"
Oko 150 putnika ostaje na brodu kruzera MV Hondius uz obalu Zelenortskih Otoka, jer im vlasti zbog sumnje na izbijanje hantavirusa i dalje ne dopuštaju iskrcavanje. O svom iskustvu na društvenim mrežama u emotivnoj objavi progovorio je i američki bloger Jake Rosmarin.
Oko 150 ljudi ostaje na kruzeru MV Hondius uz obalu Zelenortskih Otoka, jer tamošnje vlasti zbog sumnje na izbijanje hantavirusa na brodu još uvijek ne dopuštaju iskrcavanje. Među putnicima iz 23 države nalazi se i bloger Jake Rosmarin iz Bostona, koji je svoje iskustvo podijelio u emotivnoj objavi na Instagramu.
“Trenutno sam na brodu MV Hondius i ovo što se sada događa za sve nas ovdje je vrlo stvarno. Nismo samo priča. Nismo samo naslovi. Mi smo ljudi s obiteljima, s životima, s ljudima koji nas čekaju kod kuće”, naglasio je.
Dodao je da je najveći izazov upravo neizvjesnost, pa putnici ponajviše žele osjećaj sigurnosti, jasne informacije i mogućnost da se vrate kući. “Ako pratite izvještavanje o ovome, sjetite se da iza toga stoje stvarni ljudi i da se to ne događa negdje daleko. To se događa nama, ovdje i sada”, istaknuo je.
Potvrđen još jedan slučaj zaraze hantavirusom
U međuvremenu je nakon sumnje na izbijanje na kruzeru u Atlantskom oceanu potvrđen još jedan slučaj zaraze hantavirusom, i to kod 69-godišnje Nizozemke koja je preminula u bolnici u Johannesburgu. Prije toga virus je potvrđen i kod 69-godišnjeg britanskog državljanina, koji se u Južnoj Africi liječi na odjelu intenzivne njege.
Južnoafrički ministar zdravstva Aaron Motsoaledi rekao je za BBC da je britanski pacijent u kritičnom stanju i hospitaliziran u privatnoj ustanovi. “O njemu se brinu. Kao što znate, za hantavirus, kao i za većinu virusa, ne postoji specifično liječenje, pa prima simptomatsku terapiju i potporu koliko je moguće”, rekao je. Dodao je da će sada pratiti i testirati zdravstvene radnike te sve koji su bili u kontaktu s pacijentom.
Osim 69-godišnjakinje, preminuli su i njezin 70-godišnji suprug te njemački državljanin, priopćila je tvrtka Oceanwide Expeditions, koja navodi da raspoloženje na brodu ostaje mirno.
Na brodu su također dva člana posade, britanski i nizozemski državljanin, s akutnim respiratornim simptomima. Jedan ima blaži, a drugi teži oblik bolesti, no kod njih hantavirus još nije potvrđen. Prema navodima tvrtke, obojici je potrebna hitna medicinska pomoć.
Nizozemske vlasti se u međuvremenu “aktivno pripremaju” za medicinsku evakuaciju obojice članova posade te još jedne osobe povezane s preminulim njemačkim državljaninom. Prema navodima tvrtke, u akciju će biti uključeno više specijaliziranih zrakoplova s odgovarajućom medicinskom opremom i timovima.
Kako je za BBC anonimno rekao jedan od putnika, zrakoplov za evakuaciju navodno je već na putu. Prema njegovim riječima, nakon slijetanja tri će osobe biti evakuirane s broda i prevezene izravno u Europu.
Dodao je da bi brod zatim trebao nastaviti put prema Kanarskim otocima. “Vlasti Zelenortskih Otoka očito ne žele imati posla s nama. Tako nam govore kapetan i članovi posade. Koliko vidim, raspoloženje na brodu i dalje je prilično dobro”, rekao je.
Prema pisanju BBC-ja, tvrtka Oceanwide Expeditions razmatra i mogućnost da brod otplovi prema Las Palmasu ili Tenerifima, gdje bi se putnici mogli iskrcati i obaviti daljnje zdravstvene preglede.
