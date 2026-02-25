Macron će u ponedjeljak održati važan govor

Ovakvi su govori obaveza svakoga francuskog predsjednika, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik oružanih snaga i donositelj konačnih odluka u vezi s nuklearnim oružjem, a Francuska ih smatra konačnim jamstvom svojih ključnih interesa. Predsjednik Macron dužan je održati po jedan takav govor u sklopu svakog od svojih dvaju petogodišnjih mandata.