Macron će u ponedjeljak održati važan govor

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak će održati dugo očekivani govor o doprinosu francuskoga nuklearnog odvraćanja sigurnosti europskog kontinenta, u sklopu suočavanja s globalnim geopolitičkim previranjima, objavila je u srijedu Elizejska palača.
Govorit će u svečanom okruženju poluotoka Île Longue u Bretanji, mjestu gdje se nalaze četiri podmornice s balističkim raketama na nuklearni pogon, koje predstavljaju pomorski element francuskoga nuklearnog odvraćanja, uz strateške zračne snage.
"Ovo će biti važan trenutak u njegovu mandatu. Nesumnjivo će doći do nekih značajnih pomaka i razvoja događaja", smatra izvor blizak predsjedniku, koji nije želi otkriti više pojedinosti.
Govor će se biti svojevrstan nastavak na njegovo obraćanje javnosti 7. veljače 2020., kada je Europljanima predložio "strateški dijalog" u pogledu "uloge francuskoga nuklearnog odvraćanja" u kolektivnoj sigurnosti Europe i zajedničke vježbe u ovome vrlo osjetljivom području nacionalnog suvereniteta.
Francuska je jedina članica Europske unije koja posjeduje nuklearno oružje, a uz nju na Starome kontinentu nuklearno oružje ima još samo Ujedinjeno Kraljevstvo. Sve ostale europske zemlje štiti prošireno američko odvraćanje koje funkcionira u sklopu NATO-a.
Ovakvi su govori obaveza svakoga francuskog predsjednika, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik oružanih snaga i donositelj konačnih odluka u vezi s nuklearnim oružjem, a Francuska ih smatra konačnim jamstvom svojih ključnih interesa. Predsjednik Macron dužan je održati po jedan takav govor u sklopu svakog od svojih dvaju petogodišnjih mandata.
"Budimo jasni: ključni interesi Francuske sada imaju europsku dimenziju", rekao je u govoru održanom 2020. Tada je njegov govor izazvao ograničen interes njegovih europskih partnera, vrlo predanih američkom nuklearnom kišobranu i puno rezerviraniji prema koordiniranom odvraćanju zajedno s Francuskom.
No s obzirom na rat u Ukrajini, rat s najviše žrtava na europskom tlu od 1945., ton govora se ovaj put izmijenio, osobito zbog pojačane percepcije "ruske prijetnje" Europi i sve veće sumnje u predanost američkoga predsjednika Donalda Trumpa kada je posrijedi prijetnja europskoj sigurnosti.
Sada su očekivanja u Europi u vezi s predstojećim Macronovim govorom velika. Njemački kancelar Friedrich Merz spomenuo je "povjerljive razgovore" koje je održao u Munchenu s Macronom o "europskom nuklearnom odvraćanju".
Francuski predsjednik tada je istaknuo kako razmatra mogućnost "povezivanja" francuske "nacionalne doktrine" s "posebnom suradnjom, zajedničkim vježbama i zajedničkim sigurnosnim interesima s određenim ključnim zemljama".
Sjedinjene Države, koje su desetljećima preuzimale odgovornost za zaštitu Europe, dok su zemlje Starog kontinenta smanjivale svoje obrambene troškove, sada zahtijevaju da njihovi saveznici preuzmu odgovornost za vlastitu obranu.
