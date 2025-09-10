Mađarska prvi put u deset godina prijavila bolest plavog jezika

Mađarska je prijavila prvu pojavu bolesti plavog jezika u deset godina, objavila je u srijedu Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).
To je virusna, potencijalno smrtonosna bolest koja pogađa domaće preživače, prije svega ovce, koze i goveda.
Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Ljudi ne obolijevaju.
Bolest je potvrđena kod 15 goveda u stadu od 303 životinje u okrugu Somogy na jugozapadu zemlje, objavio je WAOH, pozivajući se na mađarske vlasti.
Zadnji put bolest je u Mađarskoj potvrđena u prosincu 2015.
