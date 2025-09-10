Oglas

virusna bolest

Mađarska prvi put u deset godina prijavila bolest plavog jezika

author
Hina
|
10. ruj. 2025. 19:26
Unsplash
Unsplash/Ilustracija

Mađarska je prijavila prvu pojavu bolesti plavog jezika u deset godina, objavila je u srijedu Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).

Oglas

To je virusna, potencijalno smrtonosna bolest koja pogađa domaće preživače, prije svega ovce, koze i goveda.

Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Ljudi ne obolijevaju.

Bolest je potvrđena kod 15 goveda u stadu od 303 životinje u okrugu Somogy na jugozapadu zemlje, objavio je WAOH, pozivajući se na mađarske vlasti.

Zadnji put bolest je u Mađarskoj potvrđena u prosincu 2015.

Teme
Mađarska bolest plavog jezika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ