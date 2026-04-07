Madrid: Američke izjave o NATO-u potiču Europu da potraži alternativu

Nedavne pritužbe SAD-a na saveznike u NATO-u i prijetnje napuštanjem Saveza potiču europske zemlje da potraže alternativne sigurnosne aranžmane, izjavio je u utorak španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares ukazujući na osnivanje paneuropske vojske i integriranje europske obrambene industrije.
Nakon što su europske zemlje odbile poslati svoje mornarice kako bi otvorile Hormuški tjesnac za globalni pomorski promet nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra povlačenje iz Sjevernoatlantskog saveza, izazvavši time krizu među saveznicima.
Jose Manuel Albares rekao je da je odluka u potpunosti na Trumpu, ali je naglasio da su saveznici u NATO-u bili solidarni s Washingtonom nakon napada 11. rujna 2001. godine. "NATO je obostrano koristan savez i za Europljane i za Amerikance... No, primjedbe i novi stavovi američke administracije o euroatlantskoj sigurnosti pozivaju nas Europljane na iskorak u pitanjima našeg suvereniteta i obrane", rekao je Albares za televizijsku postaju La Sexta.
"Moramo uzeti sigurnost naših građana i odvraćanje u vlastite ruke", dodao je.
Kako bi se to postiglo, rekao je, Europska unija bi trebala postići napredak prema osnivanju paneuropske vojske i integrirati svoje obrambene industrije, ali i stvoriti jedinstveno digitalno tržište te uniju tržišta kapitala.
Španjolska ljevičarska vlada postala je jedan od najglasnijih kritičara rata protiv Irana, koji naziva ilegalnim i nepromišljenim. Zatvorila je španjolski zračni prostor za američke zrakoplove uključene u napade te im zabranila korištenje zajedničkih vojnih baza na jugu zemlje. Trump je obećao uzvratiti Španjolskoj uvođenjem carina.
NAJČITANIJE
