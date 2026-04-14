Oglas

Magyar otkrio što bi rekao Putinu ako ga nazove

author
N1 Info
|
14. tra. 2026. 10:06
SERGEI ILNITSKY/ AFP

Mađarski pobjednik Péter Magyar rekao je u ponedjeljak da bi, ako bi ga ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao, razgovarao s njim i poručio mu da okonča rat u Ukrajini.

Oglas

"Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se“, rekao je na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon uvjerljive pobjede nad premijerom Viktorom Orbánom, Putinovim saveznikom.

"Ako bismo razgovarali, mogao bih mu reći da bi bilo dobro zaustaviti ubijanja nakon četiri godine i okončati rat.

"Vjerojatno bi to bio kratak telefonski razgovor i ne mislim da bi na moj savjet okončao rat“, dodao je, piše PBS.

Magyarova izjava vjerojatno je s odobravanjem dočekana u mnogim dijelovima Europske unije, koji su se navikli na Orbánov pomirljiv ton kada je riječ o ratu i Putinu.

Od oduševljenih masa uz Dunav u Budimpešti do ureda u Bruxellesu, pohvale, pa i oduševljenje, pratile su novog mađarskog lidera nakon uvjerljive pobjede na nedjeljnim izborima. No reakcije su se ponajviše odnosile na perspektivu da se više neće morati surađivati s Orbánom, kojeg su mnogi smatrali prijetnjom europskom miru i prosperitetu.

Teme
péter magyar vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ