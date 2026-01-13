ideja ruskog carstva
Maksim Kalašnjikov: Putinov projekt suočen s "krajem jedne ere"
Kada je Vladimir Putin napao Ukrajinu, obećao je Rusima da će “to učiniti ponovno” — poslati svoje oružane snage na zapad i pomesti do pobjede, kao što je Sovjetski Savez učinio protiv Njemačke.
Rat traje dulje nego što je Moskva ratovala protiv nacista
Danas je ruski predsjednik ispunio samo polovicu tog hvalisanja. Od ovog tjedna, rat za koji se Putin nadao da će završiti za samo tri dana traje dulje nego što je Moskva ratovala protiv nacista.
A da stvar bude gora, dok se Moskva zaglavljuje u Ukrajini, globalna mreža saveznika koju je Putin gradio dva desetljeća čini se da se raspada, stavljena na kušnju neočekivano ratobornim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Ono što je trebalo biti brza operacija u Ukrajini pretvorilo se u rat iscrpljivanja. Trajanje sukoba sada je premašilo 1.418 dana koliko su Sovjeti proveli odbijajući nacistički napad, na kraju potisnuvši Nijemce od Moskve sve do Berlina.
Cijena: Najmanje 1,1 milijun ruskih žrtava
Tijekom gotovo četverogodišnje kampanje u Ukrajini, Moskva je osvojila tek dio teritorija, uz cijenu od oko 1,1 milijun ruskih žrtava i sve veće poremećaje kod kuće. Ovog mjeseca oko 600.000 Rusa ostalo je bez struje u pograničnoj regiji Belgorod nakon ukrajinskog raketnog napada.
Right now, Russian losses amount to no less than 1,000 killed per day – and this has been the case since December.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026
This is how Russia is essentially paying just to keep the war from ending. This is madness and it can only be stopped by combined forces – the forces of Europe and… pic.twitter.com/2SqRf8YiYQ
U međuvremenu, na međunarodnoj razini, čini se da Putin malo toga može učiniti kako bi spriječio da njegovi saveznici budu uklonjeni jedan po jedan, piše POLITICO.
Kremlj je na Bliskom istoku u defanzivi od kraja 2024., kada je pad vlade Bašara al-Asada u Siriji Moskvu lišio pouzdanog partnera u regiji.
Moskva, čini se, također nije uspjela zaštititi svog najbližeg prijatelja u Južnoj Americi ranije ovog mjeseca kada su Sjedinjene Države zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, čelnika koji je uredno došao u Moskvu na Putinovu Paradu pobjede u svibnju prošle godine.
Neugodnost je bila tim veća jer Moskva nije uspjela spriječiti ni presedan bez presedana — zapljenu naftnog tankera koji je plovio pod ruskom zastavom od strane SAD-a.
Putinov sporazum s Teheranom
Prije samo godinu dana Putin je potpisao 20-godišnji sporazum o strateškom partnerstvu s Teheranom. Danas je taj režim — koji je Rusiji isporučivao ubojite dronove Shahed za borbe u Ukrajini — u opasnosti da ga sruše prosvjednici, koje je Trump naznačio da bi mogao vojno braniti.
Rusi su to primijetili.
“Čitava jedna era dolazi kraju”, napisao je u nedjelju proratni vojni bloger pod pseudonimom Maksim Kalašnjikov, odražavajući rastuće kritike ruskog vodstva.
Ruske vlasti, tvrdio je, provele su previše vremena pokušavajući stvoriti sliku zemlje kao velike sile umjesto da poduzmu korake kako bi to stvarno postala. Obećanje da “‘to možemo ponoviti’ nije uspjelo”, zaključio je Kalašnjikov.
The Iranian ship en route to Venezuela was carrying drones. Our adversaries have been setting up a base for drone warfare right on our doorstep, putting Guantanamo, Puerto Rico, and the Panama Canal all within easy reach. Oreshnik missiles like Russia said they would send… https://t.co/hKYkf6Nc9k pic.twitter.com/alDFBZmn6j— Payton Alexander (@AlexanderPayton) January 12, 2026
Novinari naklonjeni iranskom režimu izvijestili su da je Moskva posljednjih tjedana Iranu isporučila ruska oklopna vozila Spartak i jurišne helikoptere, vjerojatno kako bi pomogla u suzbijanju prosvjeda, rekao je Nikita Smagin, stručnjak za rusko-iranske odnose i suradnik Zaklade Carnegie za međunarodni mir.
“No, naravno, Iranci nemaju iluzija da bi, ako situacija postane doista kritična, Rusija jednostavno odstupila, kao što je učinila u slučaju Bašara al-Asada”, rekao je, misleći na pad sirijskog diktatora 2024. i njegov kasniji odlazak u egzil u Rusiju.
"Niti Venezuela, niti Iran nisu dio ruskog carstva"
Stvarnost je da je savez inspiriran Moskvom oduvijek bio uglavnom fikcija, rekao je bivši ruski diplomat Boris Bondarev.
“Niti Venezuela niti Iran nisu dio ikakvog ruskog carstva”, rekao je. Nakon invazije na Ukrajinu “Rusiji je bilo važno pokazati da nije sama, ali to je propaganda”.
Smagin je istaknuo da sporazum o partnerstvu između Irana i Rusije namjerno ne uključuje klauzulu o uzajamnoj obrani, opisujući njihov odnos kao “stabilan”, ali s prizvukom “ozbiljnog nepovjerenja”.
“Te dvije zemlje zapravo nisu saveznici; one su strateški partneri iz nužde, jer obje strane imaju malo drugih opcija”, rekao je.
Kremljevi propagandisti pokušali su sve prikazati u pozitivnom svjetlu, tvrdeći da očiti nedostatak poštivanja međunarodnog prava od strane Washingtona pokazuje da je Rusija bila u pravu što je napala Ukrajinu.
Drugi komentatori pokušali su umanjiti značaj odnosa između Rusije i njezinih saveznika ili su isticali razlike između Drugog svjetskog rata i rata u Ukrajini kako bi opravdali izostanak napretka. Nije da je ruska vojska slaba, tvrde oni: Rusi su jednostavno manje angažirani nego tada.
When I say that Oreshnik exists for propaganda this is what I mean— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 11, 2026
"Yuri Gagarin flew with one of these" Soviet-era gyroscope and lamp found in Putin’s "newest" missile. pic.twitter.com/vlGufcMhYw
Svi su ratovali protiv nacista, sad je 5 posto zainteresiranih za rat
“U prvom slučaju cijela je zemlja ratovala [protiv nacista], sada je zainteresirano tek oko 5 posto”, tvrdio je Telegram kanal prikladno nazvan “Ne zaustavljaj rat”.
Sam Putin još nije komentirao događaje ni u Venezueli ni u Iranu, vjerno svojoj navici da loše vijesti prepušta podređenima, rekao je diplomat Bondarev.
No, dodao je, Kremlj vjerojatno američke poteze u Venezueli i protiv naftnog tankera vidi kao pokušaje da se Rusiju pritisne u kut.
Kako bi pokazala da ne popušta pod pritiskom, Rusija će tražiti načine da demonstrira vlastitu dominaciju, prije svega u Ukrajini, rekao je Bondarev, ukazujući na to da je Moskva prošlog tjedna ispalila hipersoničnu raketu Orešnik na Ukrajinu.
Bila ponižena ili ne, upozorio je Bondarev, ne treba očekivati “omekšavanje” ruskog stava. “Čak i ako je slaba, Kremlj će nastojati pokazati da je snažan.”
