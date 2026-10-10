Meksiko u stanju pripravnosti: Uragan Simon donosi razorne poplave i klizišta

Meksičke vlasti već su poduzele preventivne mjere. Mornarica je aktivirala timove za hitne intervencije u saveznoj državi Colima, ograničila pomorski promet i zatvorila pojedine luke za manja plovila. U Manzanillu su ribari izvlačili čamce s plaža, dok su vlasti postavile crne zastave kojima su označile zatvorene plaže.