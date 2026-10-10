brzo jača
Meksiko u stanju pripravnosti: Uragan Simon donosi razorne poplave i klizišta
Uragan Simon brzo jača iznad Tihog oceana uz obalu Meksika, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost razornog nevremena, poplava i klizišta u području poznatom po turističkim odredištima i ribarskim naseljima, izvijestila je u subotu agencija Reuters.
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Prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC), Simon je u petak imao stalne brzine vjetra od oko 177 kilometara na sat, približavajući se trećoj kategoriji na Saffir-Simpsonovoj ljestvici. Prognoze su predviđale da bi do subote mogao dosegnuti četvrtu kategoriju.
Očekivalo se da bi uragan u nedjelju mogao pogoditi obalu između Manzanilla, jedne od najvažnijih meksičkih luka, i Puerto Vallarte, popularnog turističkog odredišta s gotovo 300.000 stanovnika.
Meteorolozi su upozorili na mogućnost životno ugrožavajućih poplava i klizišta. U dijelovima saveznih država Michoacán, Colima, Jalisco i Nayarit lokalno se očekivalo do 762 milimetra kiše.
Meksičke vlasti već su poduzele preventivne mjere. Mornarica je aktivirala timove za hitne intervencije u saveznoj državi Colima, ograničila pomorski promet i zatvorila pojedine luke za manja plovila. U Manzanillu su ribari izvlačili čamce s plaža, dok su vlasti postavile crne zastave kojima su označile zatvorene plaže.
Meteorolog Tyler Roys iz tvrtke AccuWeather upozorio je da bi Simon mogao imati najveći utjecaj na tom dijelu meksičke pacifičke obale još od uragana Lidia 2023. godine, koji je oštetio tisuće kuća i uništio poljoprivredne usjeve.
Meksiko se i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja. Uragan Polo prošlog je tjedna pogodio poluotok Baja California kao oluja druge kategorije, rušeći stabla i električne stupove te uzrokujući poplave i materijalnu štetu.
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