Merz: Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta

Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je predanost svoje vlade osiguravanju mira i sigurnosti u Europi u božićnoj video poruci objavljenoj na platformi X.
"Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta", rekao je Friedrich Merz, koji se istaknuo kao vjerni pristaša Ukrajine.
Dodao je da će njegova vlada ispuniti svoju dužnost "strpljivo i uporno radeći na promicanju interesa Njemačke".
Merz se osvrnuo i na događajima bogatu godinu u kojoj je nakon izbora u veljači preuzeo kormilo najvećeg europskog gospodarstva. Kancelar, koji vodi koalicijsku vladu sastavljenu od konzervativnog bloka i socijaldemokrata, priznao je da postizanje kompromisa nije uvijek bilo lako.
"Bilo je rasprava i nije sve išlo potpuno glatko", rekao je. Mnoge odluke se tek sada provode ili će stupiti na snagu dugoročno, rekao je.
"Potrebni su nam strpljenje i upornost, jednako kao i poticaj da svaki dan odlučujemo o onome što je najbolje za našu zemlju", zaključio je Merz.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
