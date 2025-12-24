Oglas

Božićni govor

Merz: Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta

author
Hina
|
24. pro. 2025. 16:13
Friedrich Merz
REUTERS/Lisi Niesner

Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je predanost svoje vlade osiguravanju mira i sigurnosti u Europi u božićnoj video poruci objavljenoj na platformi X.

Oglas

"Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta", rekao je Friedrich Merz, koji se istaknuo kao vjerni pristaša Ukrajine.

Dodao je da će njegova vlada ispuniti svoju dužnost "strpljivo i uporno radeći na promicanju interesa Njemačke".

Merz se osvrnuo i na događajima bogatu godinu u kojoj je nakon izbora u veljači preuzeo kormilo najvećeg europskog gospodarstva. Kancelar, koji vodi koalicijsku vladu sastavljenu od konzervativnog bloka i socijaldemokrata, priznao je da postizanje kompromisa nije uvijek bilo lako.

"Bilo je rasprava i nije sve išlo potpuno glatko", rekao je. Mnoge odluke se tek sada provode ili će stupiti na snagu dugoročno, rekao je.

"Potrebni su nam strpljenje i upornost, jednako kao i poticaj da svaki dan odlučujemo o onome što je najbolje za našu zemlju", zaključio je Merz.

Teme
Europska sigurnost Friedrich Merz Koalicijska vlada Njemačka Njemačka politika Njemački kancelar Podrška Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ