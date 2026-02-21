Merz putuje u Washington: "Carine prvenstveno štete zemlji koja ih uvodi"

Njemački kancelar kaže da će u Washington otputovati s jedinstvenim europskim stajalištem nakon što je Vrhovni sud SAD-a ograničio opsežne carine.
Njemačka će pristupiti Donaldu Trumpu po pitanju carina s jedinstvenim europskim stavom, izjavio je u subotu kancelar Friedrich Merz, nakon što je Vrhovni sud SAD-a zadao udarac široko postavljenim carinama američkog predsjednika.
„Otići ću u Washington s usklađenim europskim stajalištem“, rekao je Merz za njemačku televiziju ARD nakon stranačke konferencije CDU-a u Stuttgartu, naglasivši da je carinska politika pitanje Europske unije, a ne pojedinačnih država članica, piše Politico.
Merz bi se početkom ožujka trebao sastati s Trumpom, dok europske prijestolnice procjenjuju posljedice odluke američkog Vrhovnog suda na transatlantsku trgovinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu je upozorio na oprez nakon što je Trump brzo uveo nove carine nakon sudske odluke.
Merz je odluku Vrhovnog suda opisao kao „zanimljiv“ razvoj događaja koji pokazuje da su Trumpovoj administraciji postavljene granice u vođenju carinske politike. Presuda ima „umirujući element“, rekao je. „Podjela vlasti u Sjedinjenim Državama i dalje, čini se, funkcionira, i to je dobra vijest.“
Istodobno, Merz je ustvrdio da carine na kraju štete zemlji koja ih uvodi. „One prvenstveno štete zemlji koja uvodi carine“, rekao je, napominjući da, iako Njemačka snosi dio tereta kroz slabiji izvoz, američki potrošači na kraju plaćaju više cijene.
