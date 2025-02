Miro Kovač o mogućem miru u Ukrajini: “Trump je otpisao Zelenskog, Putin je njegov sugovornik”

Podijeli :

O mogućem dogovoru o miru u Ukrajini, o kojemu su u srijedu telefonski razgovarali američki i ruski predsjednik, u N1 Studiju uživo govorio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Kovač kaže da je razgovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina bio očekivan.

Trump razgovarao s Putinom: “Odmah započinjemo pregovore o Ukrajini. Obavijestit ću Zelenskog”

“Bilo je to u zraku. Vjerujem da bi do toga došlo, možda ne tako brzo, i da u SAD-u nije izabran Trump. Postoji jedan umor, puno je sredstava, oko 500 milijardi eura, uloženo u obranu Ukrajine i još se daje. Od toga su Amerikanci dali 120 milijardi”, rastumačio je Kovač vjerojatne razloge približavanja mirovinim pregovorima.

“Zelenski će morati pristati na deal”

Za Trumpa i Putina rekao je da očito imaju odnos međusobnog povjerenja.

“Trump očito ne smatra konflikt u Ukrajini toliko važnim. Važniji mu je konflikt na Bliskom istoku, a i želi se koncentrirati na suparništvo s Kinom na tehnološkom, ali i vojnom planu. Moj dojam je da je za Trumpa Zelenski otpisan. Zelenski će morati pristati na taj deal.”

Nakon Putina Trump nazvao i Zelenskog: “Želi sklopiti mir”

Kovač kaže da Trump Zelenskog očito ne smatra ravnopravnim sugovornikom.

“Za njega su ravnopravni sugovornici Putin i Xi. U njegovoj glavi Xi je iznad Putina, ali Putin za njega predstavlja veliku silu i zato će s njim razgovarati. Sa Zelenskim će samo ako mora”, dodaje.

“Ići će se na pregovore o razmjeni teritorija”

Također je očito, kaže, da Amerikanci pristaju na to da Ukrajina ne uđe u NATO.

“To je za Rusiju najvažnija stvar, zbog toga je i krenula u rat. To je njihov narativ. Rusija nije ušla u rat zbog teritorija. Nju teritorij ne zanima, nju zanima strateška sigurnost i smatra da je Ukrajina strateški najvažnija za rusku sigurnost. Zbog toga ne dopušta da Ukrajina uđe u NATO. To je isto kao da Meksiko želi ući u Šangajsku organizaciju. Amerikanci bi rekli ne”, ističe Kovač.

Trump: Susret s Putinom bit će u Saudijskoj Arabiji

Kazao je i da se naziru i konture pregovora o razmjeni teritorija.

“Ići će se na to. Pretpostavljam da Amerikanci to predlažu, da jedan dio teritorija zadrže Rusi, a da dio teritorija bude vraćen Ukrajini. Hoće li tako biti, vidjet ćemo. Očito se u američkoj administraciji pod vodstvom Trumpa dogodio momentum da treba prekinuti rat, da to SAD košta puno novca”, kazao je.

“EU je strateški kapitulirala”

Na pitanje vodietljice gdje je u svemu tome Europska unija, Kovač kaže daje ona strateški kapitulirala.

“EU je dala puno više od Amerikanaca, puno toga kao bespovrana sredtva, ali za razliku od SAD, EU zasad nema taj gard u kojem će reći ‘dali smo novce, što ćemo dobiti’. EU kao takav sjedi, čeka, ne kreira. Nisam vidio da je bilo tko izašao s idejom europskog plana za Ukrajinu. Postoji i kinesko-brazilski plan, ali nema europskog plana. Samo se čeka da SAD izađe s planom. A EU je dala najviše novca”, ustvrdio je Kovač gostujući na N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.